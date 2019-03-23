【新聞背後】歐盟理事會：主導歐洲發展的核心組織

英國脫歐仍未有最後定案，首相文翠珊（Theresa May）周四（21日）到比利時布魯塞爾出席為期兩日的歐盟理事會（European Council）會議。與其他大型年度會議不同，歐盟理事會每年多次舉行，到底這個組織是如何運作？

顧名思義，參與有關理事會的都是歐盟成員國，連同即將脫歐的英國在內，一共有28個國家。它的主要作用是為歐盟定下整體政治路向和次序，但這並不代表理事會屬歐盟立法機構，而是指導政治議程。

英國首相文翠珊為國家爭取暫時延長與歐盟「分手」的時間，但目前國會仍未通過脫歐協議。因此英國最終何時或怎樣脫歐，可能連交翠珊本人都不知道。（路透社）

歐盟理事會的演變

歐盟理事會在1974年成立，初時是各國領袖溝通的非正式論壇，其後逐漸發展成為定立政策目標的主流組織。根據1992年簽訂的《馬斯垂克條約》（Treaty of Maastricht），歐盟理事會獲得正式地位及作用，就是為歐盟提供推動力和政治指引。

歐盟在2009年修改《里斯本條約》後，歐盟理事會成為歐盟七大機構之一，另外六間機構分別為：

——歐洲議會（European Parliament）

——歐洲聯盟理事會（Council of the European Union）

——歐洲聯盟委員會（European Commission）

——歐洲法院（Court of Justice of the European Union）

——歐洲中央銀行（European Central Bank）

——歐洲審計院（Court of Auditors）

歐洲理事會：英國首相文翠珊周四（21日）到布魯塞爾出席歐洲理事會會議，為英國爭取延長脫歐限期。而下次例會將於6月底舉行，這意味今次可能是英國最後一次以歐盟成員國身份參加會議。（Getty Images）

誰代表成員國出席理事會？

各歐盟成員國需要派出國家或政府元首出席，另外歐洲理事會主席（European Council President）、歐盟委員會主席（President of the European Commission）亦會列席會議。

假如歐盟理事會談及外交事務，歐盟外交與安全政策高級代表（High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy） 將會到場參與討論。

歐洲理事會：現任主席為波蘭出身的圖斯克，根據規定，主席可以按照需要額外召開特別會議，例如在2017年曾加開兩場會議討論英國脫歐議題。（路透社）

決策過程

歐盟理事會通常會尋求各方共識後才作最後決定，不過在歐盟條約的特定議題上，可以採用一致同意或條件多數決（qualified majority）通過。

一旦需要投票表決，歐洲理事會主席及歐盟委員會主席都不會參與。

歐洲理事會：出席理事會會議的除了歐盟28個成員國元首外，歐洲理事會主席及歐盟委員會主席亦會列席參與會議。不過該兩位主席則沒有投票權。圖為現任歐盟委員會主席容克（左）和歐盟委員會主席圖斯克（右）。（路透社）

理事會會議

根據規定，歐盟理事會在每半年內舉行最少兩次會議，舉行場地是布魯塞爾的歐羅巴大樓（Europa Building）。在這個又稱為「歐盟峰會」上，會議由歐洲理事會主席主持，他亦可以根據情況，要求召開特別會議。

以2016年英國舉行脫歐公投後為例，歐盟曾經兩度召開非正式峰會，商討英國脫歐對策；到了2017年亦兩度「加場」，同樣地都沒有英國官員在場。

在會議流程方面，一般都是由歐洲理事會主席作開場白，概述歐洲議會的觀點。除了剛才提到的歐盟外交與安全政策高級代表可能會出席外，歐洲央行行長亦會按照會議需要到場。

假如歐盟在短時間不會額外召開會議，下一次的例會將於6月20至21日舉行。

（歐洲聯盟理事會／英國廣播公司）