【麻疹爆發】美國疫情地區有共通點　社區關係緊密資訊口耳相傳

美國全國麻疹疫情肆虐，華盛頓及紐約等15個州分中招，總病例超過300宗。當中華盛頓州克拉克縣（Clarke County）自2019年1月起爆發麻疹，至今最少72人感染，當中大部分是兒童。 美國疾病控制與預防中心（CDC）數據顯示，這些麻疹疫區都有一個共通點：近75%麻疹病例與居民關係緊密的傳統社區有關，分析相信「反疫苗」資訊在這些社區一傳十、十傳百，恰似現實中的社交網站。

美國麻疹疫情：美國疾病控制與預防中心（CDC）數據顯示，是次麻疹疫區都有一個共通點：近75%麻疹病例與緊密的傳統社區有關。（法新社）

現年32歲的室內設計師科貝尼克（Valerie Kobylnik）生於中亞國家吉爾吉斯（Kyrgyzstan），1991年移民至美國，現居克拉克縣。

科貝尼克育有兩名兒子，9年前她首次懷孕時在網上查閱大量有關疫苗的資料後，與丈夫決定不為小孩接種疫苗。多年來她不時收到縣內同鄉孕婦及媽媽的電話，向她詢問應否接種疫苗。

她雖然表明希望對方自己搜尋資料再作決定，但無論如何，她的選擇已成為區內「媽媽谷」的指標。鄰里之間就這樣一個傳一個互相影響。

美國麻疹疫情：美國部分州分容許父母可基於醫療及宗教，甚至哲學和個人理由，選擇不為子女注射疫苗。（路透社）

共通點：居民關係緊密的傳統社區

科貝尼克的經歷正正是克拉克縣等傳統社區的寫照。這些社區多由移民組成，區內人們背景相似、語言相同、有共同價值觀及信仰。美國部分州分容許父母基於不同理由，選擇不為子女注射疫苗，所以當「反疫苗」訊息在這些社區中口耳相傳時，會導致區內接種率偏低。若麻疹病患者將病毒帶入社區，就會像野火一樣蔓延。

CDC數據顯示，過去五年間26次「爆發」類別的麻疹疫情中，12次集中在緊密結合的社區。最近75％的病例亦與這些社區有關，當中包括克拉克縣及最近疫情嚴重的紐約州羅克蘭縣（Rockland County）東正教猶太人社區。

美國麻疹疫情：由2019年初至3月底，美國已錄得314宗麻疹個案，趨近2018年接近全年的372宗。（美國疾病控制與預防中心網站）

信自己人多於專業

華盛頓州約有8.8萬名東歐移民聚居，克拉克縣只是其中一個。在縣內工作的醫生奧達爾赫（Tetyana Odarich）指出，部分東歐移民對疫苗抱有的恐懼，源自他們經歷過前蘇聯多年來的政治宣傳後，傾向不信任政府。

居於克拉克縣的健康數據分析師斯塔修克（Yuriy Stasyuk）亦是東歐移民，育有一子的他支持接種疫苗。他形容，東歐移民有強烈的部族主義，對權威及精英抱懷疑態度。「我母親較傾向相信自己人多於一個不認識的護士，所以無論專家如何從科學角度去爭辯都是沒用。」

CDC國家免疫及呼吸疾病中心主任梅索尼耶（Nancy Messonnier）形容，這些社區的孤立使疫情爆發時難以控制。俄亥俄州阿米希（Amish）社區及明尼蘇達州索馬里社區，亦分別在2014年及2017年爆發麻疹。

美國麻疹疫情：在克拉克縣工作的醫生奧達爾赫（中）相信，部分東歐移民對疫苗感到恐懼，是因為他們經歷過前蘇聯的政治宣傳及欺壓後，傾向不信任政府。（Sunrise Family Medical）

KOL可能是解決方法？

接受疫苗注射是阻止疫情蔓延最有效的方法。世界衛生組織（WHO）曾警告，2018年的麻疹個案數量急增約五成，這種本可預防的疾病更在發達國家擴散。其中一個原因，是Facebook等社交媒體流傳的「反疫苗」運動。

回到科貝尼克的經歷，這名媽媽在麻疹爆發後態度大變，首次帶兩名兒子接種疫苗。她透露，自己在與斯塔修克的討論中得到啟發。這正好告訴我們，傳統社區口耳相傳會令「反疫苗」資訊擴散；但反過來說，若鄰里之間傳遞正確訊息，或可阻止及預防麻疹疫情擴散。

紐約大學心理學家范巴韋利（Jay Van Bavel）解釋，當人們受價值觀相近的人紛圍時，容易會受錯誤觀念影響。他建議當局由社區的領導或KOL入手，嘗試教育並尋求他們幫助傳播正確訊息。

（綜合報道）