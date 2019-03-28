霧霾長期困擾韓國　中韓合作治污染　首爾亦須發力

韓國總理李洛淵周三（27日）訪問中國，並在海南舉行的博鰲論壇上與國務院總理李克強舉行會談。兩人話題重點議題之一，是霧霾問題。 霧霾長期困擾兩國，特別首爾空氣污染情況愈來愈嚴重。韓國產業固然要為自身負上責任，但部分污染物來自中國，兩國合作處理污染問題，能否解決霧霾帶來的困擾？

首爾空氣在晚冬春初時特別嚴重，污染物令市內一片朦朧。（路透社）

韓國環境部轄下國立環境科學院自2015年起，把PM2.5濃度達每平方米36微克或以上的空氣，定為空氣質素「惡劣」。2015年1月1日至3月3日空氣質素「惡劣」共有12天，但今年同期已有23天。

中國帶來一定污染物

首爾政府在較早前曾發表報告，指首爾空氣中的污染物有超過五成來自中國。韓國長期把空氣污染的矛頭指向中國，但中國則反指韓國自己的工廠、發電站和汽車才是罪魁禍首。中國外交部發言人陸慷在3月7日回應韓國霧霾問題，質疑韓國方面「是否有充分的依據」，認定韓國的霧霾就來自中國。

事實因地理關係，加上中國過去過度開發土地導致沙漠化，加劇黃沙現象。黃沙連同空氣污染物吹往韓國，確實為韓國造成一定程度的污染。但韓國霧霾同樣有一半以上，是源自本國。

中國同受霧霾影響，中國正埋首治理空氣污染。（視覺中國）

韓國大量的燃煤發電

自2011年日本福島核電站事故後，韓國幾乎停止了核能研發，改為發展火力發電，應付持續增長的電力需要。同時韓國發電均以燃煤為主，燃煤雖然便宜但容易產生大量污染。老舊的發電站連同工廠大量排放污染物，隨邊境地區吹到北方的首爾，加劇霧霾污染。

因此要真正解決韓國的霧霾問題，除促請中方外，韓國亦需致力減少自身排放。包括儘早取締老舊發電站，並減少市內行車。

首爾市推種樹計劃

首爾政府周二（26日）宣布，將訂立目標在2022年前在首爾市內種植1500棵樹。種植大量的樹除綠化環境外，亦能起到一定淨化作用，日間吸收二氧同時有助降低首爾市內氣温。市政府稱建設一條30公里的林木道，有助建低PM2.5懸浮粒子效果達25.3%。

首爾政府亦連同山林廳投放200億韓圜（約1.4億港元），在冠岳山及北漢山建設一條「樹風的管道」，把山林較清新的空氣引導往首爾，協助吹散空氣污染物。

事實中國在植樹和減少污染物上，作出了積極行動。美國太空總署在2月發表的一分報告中，指出自2000年至2017年間，中國的樹林正大幅增加。而根據中國生態環境部大氣環境局數字，中國自2013年已改善超過40%的空氣質素，霧霾天氣次數亦正逐步減少。