【告別平成・動漫篇】為日本軟實力奠基　一個在平成飛躍的產業

平成初期，經濟泡沬爆破，百業停滯不前，唯獨一個產業在艱難時期依然蓬勃發展。它就是日本的軟實力，主要代表今天日本流行文化的象徵─動漫。若說昭和是日本動漫的黎明期，平成就是動漫飛躍年代。 （此為《告別平成》專題系列之五）

秋葉原是日本年輕文化，包括動漫電玩的集中地，被稱為日本的動漫聖地。（Getty Images）

1989年1月裕仁天皇駕崩，宣告了昭和的終結、平成的開始。一個月後，被譽為日本漫畫之神的手塚治虫病逝。《小飛俠阿童木》、《藍寶石王子》、《街角的童謠》……手塚的作品膾炙人口，他在1961年創立的手塚動畫製作公司更為日本奠下現代化動漫產業的雛型。但日本動漫的真正起飛階段，是在他逝世後的故事。

從《阿基拉》開始 日本動畫走出世界

1988年有三套動畫電影在日本上映，包括來自吉卜力工作室的《龍貓》及《再見螢火蟲》，還有來自動畫巨匠大友克洋的《阿基拉》（AKIRA）。宮崎駿的作品相信大家都認識，但《阿基拉》同樣傑出，因為《阿基拉》為西方開啟了日本動漫文化大門。

蘇珊內皮爾（Susan Napier）是美國塔夫茨大學日本文化研究學者，2018年出版集宮崎駿作品大成的《宮崎駿的世界》（Miyazakiworld: A Life in Art）。當初，正是《阿基拉》促使她走進研究日本動漫文化的世界。內皮爾於1989年在倫敦觀看《阿基拉》動畫電影版後表示，「我被徹底震撼了，這是我從未看過的作品，那種激烈、讓人興奮的怪誕，刺激我的肺腑。」

上世紀九十年代前，美國人多接觸迪士尼創作、充滿教育意義的卡通動畫。當年動畫的目標觀眾是小孩，但《阿基拉》充滿科幻及血腥暴力，黑暗的設定與誇張的情節，不論主題及風格均屬劃時代之作。《阿基拉》在西方引起廣泛迴響，並造成日本動畫風潮，直到今天仍被視為經典。

《阿基拉》在西方世界被視為是日本動畫的里程碑，因阿基拉的出現打開了西方研究日本動漫文化的大門。（網絡圖片）

動漫不再限於小孩 題材更豐富

《阿基拉》打破了大眾對動畫的認知，讓動畫不再局限於小孩觀賞。自平成年代開始，日本動漫變得多元化。上世紀九十年代動畫的受眾年齡層逐步提升，其中一個里程碑，是1995年首播的《新世紀福音戰士》（《EVA》）。《新世紀福音戰士》出自動畫奇才庵野秀明之手，主題雖然是當年常見的機械人，但故事採用強烈的意識流手法，結合哲學、宗教，與常見的作品截然不同。《新世紀福音戰士》不僅在日本造成「社會現象」，更在歐美等國家獲得極多掌聲。

《新世紀福音戰士》在1997年於深夜時分重播，創下驚人收視。深夜動畫有別於晚上黃金時段的動畫，作品主題不受限制，2000年後，深夜動畫的內容更趨大膽，不乏戀愛、獵奇、色情等元素，並逐漸成為動畫主流。

《新世紀福音戰士》EVA是平成動畫的經典之一，至今歷久不衰。附圖是中國舉辦動漫展期間，獲授權建造的1：1初號機展品。（視覺中國）

創立製作委員會模式 刺激產業發展

動畫製作體制方面，在平成年代亦得到重大改革。日本動畫製作採用製作委員會方式，委員會確立動畫產業的制度和發展方向。在日本，動畫的「制作」和「製作」有意義上的分別。前者是動畫製作本身，後者是投資、贊助及出版。所謂製作委員會方式就是由多間企業共同出資，合作推出動畫作品。企業共同合資，可增加資金、降低投資風險及調低製作門檻。

根據日本動畫協會數字，1990年日本有85套動畫，1998年動畫數量急增至132套，並按年上升至2017年的340套。製作委員會方式引領動畫的投資熱潮，亦間接促進各媒體及商品製作行業發展，為未來的「品牌式經營」鋪平道路。

比卡超已成為日本一個品牌，《精靈寶可夢》全球市場規模已超過4.6萬億日圓（約3200億港元）。（視覺中國）

動漫成功品牌化 跨平台發展拓市場

提到比卡超，大家會想起《精靈寶可夢》（《寵物小精靈》）的精靈角色，也會想到背後相關的作品，包括遊戲、動畫、精品、書籍等。《精靈寶可夢》源於1995年Game Freak製作的Game Boy遊戲，因銷量遠超預期，任天堂決定與原作遊戲公司合作，推出漫畫、對戰卡片等周邊產品，並在1997年改篇成動畫，成功在日本及國外建立熱潮。Game Freak其後在任天堂出資下成立精靈寶可夢公司，專門發展相關商品。比卡超成為《精靈寶可夢》的象徵，《精靈寶可夢》亦成為品牌，在歐美極受歡迎。

比卡超的成功啟發了其他動漫作品，今天幾乎所有日本動漫作品都會開拓不同媒體，經原作改編的動畫或漫畫會連同周邊精品一同推出。如以少女歌唱組合為題材的《THE IDOLM@STER》（《偶像大師》）系列，把角色與聲優（配音員）融合在一起，在真實舞台舉行演唱會，並成功開拓聲優明星化的市場。

由遊戲到動畫到舉行演唱會，《THE IDOLM@STER》是其中一個最成功跨平台發展的動漫作品品牌之一。（Anime Japan）

如此發展方向讓更多企業能參與其中，讓創作獲得更大發展空間。各個產品相輔相承，擴大消費範圍成功讓動漫市場規模瞬速擴大。2016年寵物小精靈迎來20周年紀念，其全球市場規模已超過4.6萬億日圓（約3200億港元），成為日本動漫品牌的最大代表。

在上海舉行的Comicup動漫同人展，中國是受日本動漫影響最深的國家地區之一。（視覺中國）

著名小說家村上春樹曾說，上世紀八十年代西方社會對日本的印象只有汽車、白色家電和房地產。日本動漫一改西方對日本的認知，而且影響深遠。如今，香港人回憶兒時玩樂，總離不開日本動漫。2018年12月日本動畫協會發表產業報告顯示，日本動畫市場規模在2017年達21萬億日圓（約1.5萬億港元），創下史上新高，其中海外市場佔收入21%，比例更持續擴大。日本動漫亦間接推動中國動漫產業的發展，為騰訊、網易、bilibili動畫等企業提供發展方向，而且從昔日消費日本產品到發展自身品牌。

從《阿基拉》到《精靈寶可夢》，我們見證着日本動漫產業在平成年代的輝煌發展。今天，包括動漫在內的媒體產業市場（廣告、電影、周邊商品等）規模已達到53萬億日圓（約3.7萬億港元），佔日本GDP的10%。的確，由動漫的成功可見日本在文化輸出層面，在平成年代走向巔峰。縱有韓國K-POP、中國IP影視等後起之秀，日本動漫的實力仍難以動搖，不論內容及風格，都深深影響着全球動漫業，在亞洲的文化產業發展上，更應記平成一功。日本將迎來新時代，相信這股軟實力也將延續下去。

動漫產業在平成年代發展輝煌，是日本軟實力的一大支柱。

上文節錄自第156期《香港01》周報（2019年4月1日）。

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