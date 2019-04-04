韓國即日啟動5G網絡服務　成全球首個提供5G上網國家

韓國周三（3日）正式宣布啟動5G網絡服務，較原定周五（5日）啟動提前兩天，成為全球首個正式提供5G上網的國家。韓國雖在5G技術上僅次於中國，但藉着更早推出市場服務，韓國有意加速發展搶奪全球5G市場龍頭地位。

韓國周三（3日）晚上宣布開啟5G網絡服務，較原定周五要早。（路透社）

韓國三大電訊商，KT、SK Telecom及LG Uplus在周三晚上11時宣布啟動5G網絡服務，較原定在周五啟動提前兩天。不過因首個能使用5G網絡的電話，三星Galaxy S10要周五才正式發售，提前開啟網絡只屬象徵意義。

即使如此，韓國亦較預定4月11日才推出5G網絡的美國網絡供應商Verizon早了一周，成為全球首個提供5G上網的國家。5G理論上速度較4G快20倍，可以更合適地運用在影像串流等需要高速且大容量通訊的環境。

搶先上市增加市場佔有率

根據德國專利數據分析公司IPlytics的統計，韓國共擁有2051個5G相關專利，較已掌握3400個相關專利的中國為少。但因中國推出的首部支援5G手機要待2019年稍後才上市，韓國搶先推出5G服務，有利搶先中國或其他國家提高市場佔有率。

現時不少國家，包括中國等地均有提供5G服務，但只限地區且屬實驗階段，韓國成為首個提供全國5G服務的國家。

不過價錢成為了其中一個障礙，5G手機屬貴價產品，最便宜的三星Galaxy S10亦動輒6000港元以上。使用月費亦較普通4G昂貴，以KT而言，5G基本月費為5.5萬韓圜（約390港元），無限上網計劃高達8萬韓圜（約560港元），較4G貴一半以上。

（綜合報道）