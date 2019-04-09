黑洞首張照片周三面世　揭開神秘面紗　或改變人類認知

黑洞究竟是什麼樣子？全球多個地方聯手合作的「事件視界望遠鏡」（EHT）計劃，周三（10日）晚上將公布成果，曝光首張黑洞相片，6個城市包括台北、東京等同步直播記者會。 在計劃中，科學家連接各地望遠鏡，創建出一個虛擬網絡，好比「如地球一樣大」的超巨型望遠鏡，為黑洞「拍照」。人類過去靠間接證據來推測黑洞的存在，這場科學界盛事不僅會讓大眾更了解黑洞，甚至可能會改寫過去的認知。

科學家將於周三晚上約9時，在全球多個地方舉行記者會公布「看見黑洞」的成果，6個城市包括華盛頓、上海、台北、東京、聖地牙哥和布魯塞爾都會直播。其中台灣的中央研究院會在當天晚上8時半開始透過Facebook直播。

巨型望遠鏡組合「拍攝」黑洞

這個名為「事件視界望遠鏡」（Event Horizon Telescope）的計劃，共有約200名來自全球的科學家參與。簡單來說，這個計劃把各地天文望遠鏡連接組合，以建造一個超巨型的望遠鏡虛擬網絡，在過去2年多來，科學家就一直收集從這些望遠鏡中得到的數據，以製作黑洞的相片。

據科學家形容，這個望遠鏡虛擬網絡，就好比一個與「地球一樣大」的超大型望遠鏡。

負責人：像拍攝月球上的一個橙

科學家要建造這麼巨型的望遠鏡組合，正是因為「拍攝」黑洞的難度極高。其一是黑洞距離地球遠，這次科學家拍攝的兩個目標黑洞，雖然都屬於超大質量黑洞，例如其中一個黑洞「人馬座A*」（Sagittarius A*），質量估計是太陽的400萬倍，但它與地球的距離，也達到約2.6萬光年。項目負責人Sheperd Doeleman形容，這就像要拍攝月球上的一個橙，必須動用超巨型的望遠鏡組合。

「拍攝」黑洞的另一困難，更在於黑洞的超強引力，會使得光也無法逃脫它的勢力範圍，難以拍照。事實上這個黑洞照片項目，實際上是拍攝黑洞的「陰影」。

黑洞首張照片：「事件視界望遠鏡」項目集合了各地望遠鏡，組成一個望遠鏡網絡，以觀察黑洞。（EHT網站）

科學家：驗證過去理論 或改寫大眾認知

科學家過去通過間接證據推測黑洞的存在，例如是黑洞的超強引力對周圍恆星的影響等。故此他們也預期，這次成果可能證實過去的理論，也有可能改寫大眾認知。

按知名天文學家霍金的觀點，黑洞並非完全黑暗，甚至可以發出微微的亮光；按物理學家愛因斯坦的理論，則黑洞的面積與形狀是可以準確估計。

路透社引述美國亞利桑那大學（University of Arizona）天文物理學家普薩爾季（Dimitrios Psaltis）指，「在愛因斯坦的理論中，這個（黑洞）陰影的形狀應該差不多是個完美的圓形。若然我們發現與理論估計的不同，那麼我們就會返回基本步，清楚地知道有些東西不是正確了。」

（綜合報道）