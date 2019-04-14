「無名氏」小行星命名「公投」　這一位中國神祇候選

天文學家2007年發現距離地球64億公里的「柯伊伯帶」（Kuiper Belt）有一顆小行星2007 OR10，它擁有水冰並可能含有甲烷，具有研究價值，惟它多年來都只有一個冷冰冰的代號，沒有正式名稱。 小行星發現者想將命名天體的殊榮與公眾分享，於是舉行公開命名活動，讓大家從3個神祇名稱中選擇，為這顆遙遠天體取名。

三名科學家施萬布（Meg Schwamb）、布朗（Mike Brown）和拉比諾維茨（David Rabinowitz）2007年在美國加州帕洛馬天文台（Palomar Observatory）發現編號225088的矮行星。這顆遙遠的天體2009年11月獲發臨時編號2007 OR10，但一直沒有正式的名稱。

2007 OR10沿着海王星以外的軌跡移動，位處柯伊伯帶。它的直徑約1,247公里，大小約為冥王星的一半，是太陽系中最大的未命名天體。

天文學家布朗2011年假設這顆小行星擁有亮白的冰層表面，故以「白雪公主」（Snow White）暱稱稱呼它。然而後來的研究發現，2007 OR10其實是柯伊伯帶中顏色最紅的天體之一。它的紅色源自冰層含有甲烷。

2007 OR10在經歷約10年的「無名氏」生活後，終於迎來「正名」的機會。

▼小行星的軌跡▼

Help Name TNO 2007 OR10 - Via @BadAstronomer for @SyfyWire

-https://t.co/goCH97Jvaa - Dang. "No Planet-McPlanetface" allowed. GongGong has a nice 'ring' to it, though... (bad pun intended) pic.twitter.com/kkl2reIMrL — Dave Dickinson (@Astroguyz) 2019年4月12日

根據國際天文學聯合會（International Astronomical Union）的準則，名稱需要是反映2007 OR10特徵的神祇。發現者確定3個可能的名字，都是與紅色、水、冰和雪相關的神祇。候選姓名分別是：

共工：中國上古時代的神話人物，是水神或洪災之神。相傳他擁有人面蛇身，頭頂紅髮，還曾與火神祝融交戰。

霍林（Holle）：相傳是歐洲冬季女神，象徵生育、重生和女性。她擅長紡織，並與一些冬季常綠植物有關。

維利（Vili）：北歐神話中的角色。相傳他與兄弟一起打敗了霜凍巨人尤彌爾（Ymir），並用其身體創造了宇宙。

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（綜合報道）