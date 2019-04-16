【巴黎聖母院大火】復活節前遭燒毀　十二門徒像意外逃過一劫

雨果的《鐘樓駝俠》中，天生駝背、相貌醜陋的主角加西莫多（Quasimodo）在神秘又古老的教堂間跳盪。這名敲鐘人所在的巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）六百多年來經歷風霜，日前更開始復修尖塔工程，將塔上的十二門徒銅像被「斬頭」拆走。 巧合的是數日後，聖母院就在復活節前招來祝融，周一（15日）不敵一場大火，頂部尖塔完全倒塌，內部整個木製框架都燒著，教堂內的藝術品亦可能化為灰燼，惟該十二門徒卻因禍得福逃過一劫，是巧合，還是「神的旨意」？

巴黎聖母院大火：入夜後火勢仍未救熄，暗藍色的天空把熊熊火光襯托得更驚心動魄。（美聯社）

▼想看聖母院大火的相片，請即按以下圖輯：

巴黎聖母院坐落法國塞納河畔西堤島，約始建於1163年路易七世時期，並在1345年完工，在17及18世紀曾進行重大修復及增建。

這座總高度約超過130米的教堂在宗教上是信徒祈禱的寧靜空間，在藝術上則是歐洲歷史上第一座完全哥德式的教堂，不但具有劃時代意義，同時也是巴黎歷史悠久最具代表性的古蹟。

不過一切恐怕都將成歷史。

聖母院大火：巴黎聖母院坐落法國塞納河畔西堤島，在宗教、藝術、以及歷史上都具重要意義。（法新社）

搶修尖塔​ 十二門徒銅像遭「斬頭」

聖母院雖然在1991年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，但由於年代久遠急需維修。除了法國政府資助，聖母院2018年尋求「外援」，希望外界捐款助搶修有塌陷危機的部分。聖母院發言人當時指出，若要保證兩年的維修，至少需要1億歐元 。

聖母院在上周開始復修鉛造的尖塔，將塔頂上的十二門徒銅像拆下，工程人員將銅像「斬頭」後逐一吊走，結果逃過大火一劫。

聖母院大火：聖母院上周復修尖塔，並將塔頂上的十二門徒銅像拆下。（法新社）

聖母院大火：十二門徒上周被「斬頭」後遭拆走，卻因禍得福逃過大火。（法新社）

外觀特別 飛扶壁尖塔各有特色

雄偉的聖母院有高聳嶙峋的尖塔、有美麗的飛扶壁，以及不同雕塑裝飾，側面一條條的支撐稱為「飛扶壁」（flying buttress）設計，可強化支撐，亦有排水效果。

教堂總高度超過130米，拱頂設計比傳統建築物更有空間感，當中的尖頂更是引人注目，可惜這些獨特的細節都在今次大火中毀於一旦。

聖母院大火：教堂總高度超過130米，拱頂設計比傳統建築物更有空間感，當中的尖頂更是引人注目。不過這些獨特的細節都在今次大火中毀於一旦。（法新社）

三層結構 鐘樓可拾級而上

若由正面看，聖母院主要分為三層，最底層以三道桃核型大門組成，每道門的石牆雕上不同聖經故事，中間的大門是最後的審判門（Portal of the Last Judgement），門上雕像取自聖經「最後的審判」的故事。

聖母院中層以中間的一扇圓形玫瑰花窗最為搶眼，映照着聖母瑪利亞及她懷中的耶穌雕像。第三層則是雨果筆下的鐘樓，兩座對稱的鐘樓約70多米高，南鐘有重達13噸的大鐘，敲擊時鐘聲洪亮；北樓則有387級階梯，遊客可拾級而上觀賞巴黎景色。

聖母院大火：聖母院主要分為三層，最底層以三道桃核型大門組成，中層以中間的一扇圓形玫瑰花窗最為搶眼，第三層則是雨果筆下的兩座對稱鐘樓。（法新社）

▼想看聖母院相片，請即按以下圖輯：

+ 3 + 2

聖母院在1163年由唱詩堂開始興建，之後到中殿和西側。中殿內部並排着兩列長柱，形成狹窄而高聳的空間，側翼兩端的圓形玫瑰花窗，在日光照射下燦爛奪目、五彩斑斕。

聖母院一直被譽為法國文明的象徵，在當地人心目中有特殊的地位。今次的大火不但燒毀法國的歷史及文明，更為法國人的心中留下一個不可磨滅空洞。

▼以下是聖母院內部360度相片：

（綜合報道）