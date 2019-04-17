瀕危「肥鸚鵡」生育率破紀錄　有望扭轉絕種命運

全球至今只剩下147隻成年的「鴞鸚鵡」（kakapo），屬於極度瀕危物種。 惟科學家近日帶來好消息，指出牠們2019年的繁殖季節打破生育率，有望扭轉絕種的命運，而箇中原因竟然與一種果實有關。

不懂飛行 夜間出沒

鴞鸚鵡（kakapo）是新西蘭人最喜愛的雀鳥之一，在當地土著語言毛利語中解作「夜鸚鵡」，顧名思義就是一種夜行雀鳥。成年的鴞鸚鵡擁有鮮綠色羽毛，面孔有如貓頭鷹。牠們不但是最肥的鸚鵡品種，也是唯一不懂飛行的成員，主要在草叢內生活。

在數百年前，鴞鸚鵡在新西蘭十分普遍，但由於過度獵殺和蟲害，還有因開墾農田導致家園被毀，牠們的數量銳減。直至這種「肥鸚鵡」1970年代在新西蘭南部斯圖爾特島（Stewart Island）重新被發現之前，人們一度以為牠們已經絕種。從1977年已知僅餘18隻至90年代中約有50隻，如今則有147隻成年鴞鸚鵡。

由於鴞鸚鵡的數量實在太少，以致保育人員為每隻雀鳥都起了名字，例如魯特（Ruth）、蘇珊（Suzanne）和澤菲爾（Zephyr）等等。

鴞鸚鵡：由於鴞鸚鵡數量實在太少，以致牠們每隻都有專屬名稱。（法新社）

如今，鴞鸚鵡終於迎來好消息。

保育人員發現，2019年共50隻雌鳥中的49隻都誕下鳥蛋，而且有76顆蛋成功孵化，60隻雛鳥預料能健康長大。這打破了2016年繁殖季節，共37隻鸚鵡長大的紀錄。

針葉樹果實大豐收 「提醒」鸚鵡繁殖

鴞鸚鵡生肯率急升的原因與牠們喜愛的食物有關。由於新西蘭獨有針葉樹「陸均松」（Rimu tree）生長得十分茂盛，產生了大量鴞鸚鵡喜愛的果實。保育計劃的科學顧問迪格比（Andrew Digby）指出，在過去兩季產生果實的數量，是50年來前所未見；這使得雌性鴞鸚鵡知道是時候繁殖，而且比一般開始得更早。

鴞鸚鵡：鴞鸚鵡擁有一副貓頭鷹的臉，而且動作趣怪，成為新西蘭人最喜愛的鳥類之一。（法新社）

迪格比表示，在關鍵的繁殖季節期間，環保局的團隊對鸚鵡採取「零私隱」政策，鸚鵡們均受到嚴格「監視」。職員會知道哪一隻雀鳥在晚上交配、與哪一隻交配、過程的時間長短和質素也盡在掌握。

鴞鸚鵡雛鳥現時被送到新西蘭的離島居住，當局預計在雀鳥數量升至500隻左右，再將牠們送回新西蘭本土。迪格比表示，鴞鸚鵡是非常奇特的雀鳥，並在3000萬年來都依照自己的演化進程，「牠們是奇怪和獨一無二的」。

I talk about the #conservation of two of the world's rarest and most unusual birds. Come for the weird bird videos and pics; stay for the science! #kakapo #takahe #NZ pic.twitter.com/qVhrRYzMiw — Dr Andrew Digby (@takapodigs) 2018年10月12日

（衛報）