【巴黎聖母院大火】大火燒成這樣仍能復修？　專家告訴你：有得救

巴黎聖母院大火終被救熄，警方正調查起火原因。但相比是誰引起這場大火，人們似乎更關注應怎樣復修這幢擁有逾800多年歷史的建築物。幸好的是，多名專家已為大家打了一支強心針：相信聖母院一定能復修成功。

大火過後，可見聖母院的尖塔連同屋頂的部分倒塌缺失。（路透社）

法國總統馬克龍周二（16日）在大火被完全救熄後發表全國電視講話，稱希望在5年內完成復修工程，屆時聖母院大教堂會變得更加美麗。馬克龍呼籲國際社會能捐款協助，獲多間法國企業響應，數小時內已籌款近7億歐元（約62億港元）。

因此資金應不是問題，餘下的就是「應如何復修」了。聖母院大火主要發生在尖塔附近，倒塌的尖塔壓毀了部分屋頂，文化部長里斯特（Franck Riester）確認最少有3處石造拱頂已倒塌。但似乎大火未有波及雙鐘塔，3塊玫瑰窗亦未有遭大火破壞，是不幸中的大幸。

1984年英國約克大教堂遭雷擊引發大火，同樣屋頂被燒毀，但經4年後復修完成。（網絡圖片）

聖母院大火過後，教堂禮堂內屋頂殘骸散落一片。（路透社）

參照約克大教堂經驗 聖母院同可以復修

確實復修工程需要待一切安頓下來，由復修團隊視察情況，設計復修方案工程才會開始。不過今天就已有多名專家為聖母院成功復修打下了強心針，其中一人是專業石匠大衛（John David），他曾協助復修英國的約克大教堂。

1984年英國約克大教堂遭遇雷擊發生大火，燒毀了南部袖廊的屋頂，經過4年終在1988年復修完成。約克大教堂與聖母院一樣建於13世紀，充滿哥德式風格的建築物，與聖母院齊名。

大衛是當年復修團隊成員之一：「當時我們走進教堂，地板上都是燒焦了的木材，到處都有煙灰，充滿一股燻黑的味道。」「但我們當年有信心可以把教堂復修過來，我相信聖母院都一樣。」

大火後，聖母院內的雕像悉數移走，暫存在其他地方，準備日後的復修工作。（路透社）

從教堂救出的物品，包括各種飾品及祭壇神器，現暫存在巴黎市政廳中。（路透社）

先做好保護 清理及記錄殘骸

大衛表示，首要工作是先拆除聖母院外被燒過的工程棚架，並為教堂的屋頂安裝一個保護罩，阻止風雨繼續傷害聖母院。接下來是檢查教堂內受損的部分，清理殘骸以備復修，不過每件殘骸都會先紀錄，嘗試找出殘骸的來源，這些都可以為未來復修工程開展時作參考之用。

之後是檢查屋頂的石雕部分。劍橋大學中世紀藝術教授賓斯基（Paul Binski）表示，由於火災發生在屋頂，而熱力可能令石雕變形或變得脆弱，所以必須作出全面檢查，查看受損情況。

如果某些石雕需要更換，可以使用傳統的方法，模擬過去建築的方式復修：「這需要在教堂內建造大量的木製棚架，因為這些石雕都是使用某種木製結構，有如模具一樣協助雕成的。」