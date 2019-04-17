【巴黎聖母院大火】圖盧茲欖球隊推特別版球衣　拍賣籌款助重建

法國巴黎著名地標聖母院發生大火，終在昨日救熄，但同時也嚴重摧毀該極具歷史價值的名勝。 法國的欖球隊圖盧茲（Toulousain）亦希望出一分力，將在下仗賽事中穿起特別版球衣作賽，在賽後更會進行拍賣，並將籌得的款項協助聖母院重建。

位處法國南部的圖盧茲欖球隊，與發生大火的巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）雖然相隔800公里，但圖盧茲欖球隊亦希望為重建法國的著名地標略盡綿力。

圖盧茲欖球隊將在今周日（21日）作客愛爾蘭的倫斯特欖球隊（Leinster Rugby），出戰歐洲欖球冠軍盃（European Rugby Champions Cup）的4強賽事，該支法國球隊將穿起為聖母院籌款的特別版球衣作賽。

圖盧茲欖球隊將在今周日作客愛爾蘭，出戰歐洲欖球冠軍盃的4強賽事。（Getty Images）

在圖盧茲的特別版球衣上，在球衣加上聖母院的標誌，而這件球衣除了在今周日穿起作賽外，在賽後更會進行拍賣，將善款予聖母院未來重建之用。

一場大火，使歷史悠久的巴黎聖母院損毀嚴重。（路透社）

圖盧茲特意為聖母院重建籌款而推出特別版球衣。（Twitter截圖）

圖盧茲欖球隊的主席Didier Lacroix表示，聖母院大火使全球人民同感傷心，所以希望在今仗為該歷史建築盡一分力，「聖母院是個全球獨一無二的地標，而聖母院大火不只法國民眾、連全球人民亦感到悲傷。我們在今周日出戰歐洲欖球冠軍盃的4強賽事中，我們今仗特意穿起聖母院特別版球衣，為聖母院未來重建而籌款，是一件理所當然的事。」

作為一支法國球隊，圖盧茲亦希望為聖母院重建略盡綿力。（Getty Images）

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