【印尼大選】規模「大陣仗」　馬匹大象身負運送重任

印尼周三（17日）舉行總統、議會及地方選舉，全國1.9億合資格選民在八小時投票時間內選出心目中人選。不過當地國土橫跨4800公里，加上有無數島嶼，對於安排選舉物資絕對是個大考驗。

當地選舉委員會主席布迪曼（Arief Budiman）表示，印尼國土遼闊，他們會盡力而為，但他認為今年的選舉絕對是最忙碌的一次。事實上，今次是當地恢復民主統治近20年以來，首次舉行如此大規模的選舉，因此當局不敢怠慢。

印尼當局出動飛機、電單車、快艇等交通工具運送由硬卡紙造的投票箱，部份交通不便的偏遠地區如蘇門答臘的亞齊省（Aceh）就需要由大象代勞。另外當地正值雨季，東爪哇丹普瑞卓（Tempurejo）警察局長指，區內道路滿是泥濘，因此馬匹成為運送選舉用具的最佳手段。

投票箱由硬卡紙製造，取代以前的金屬票箱，布迪曼強調新票箱非常結實，因此十分可靠。

印尼大選除了面對地理和自然的挑戰外，亦要打擊舞弊、網絡攻擊及假新聞散播的情況，因此政府出動超過27萬警員和近7萬軍人協助各地票站維持治安，又安排他們在發電廠、機場和購物商場等重要設施及較多民眾聚集的地區加強巡邏，另外亦加強網絡巡查等，確保這場全球最大規模的單日投票可以順利進行。

（綜合報道）