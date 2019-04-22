SpaceX「龍飛船2號」引擎測試出現異常　現場煙霧瀰漫

美國太空探索技術公司（SpaceX）周六（20日）測試載人太空艙「龍飛船2號」（Crew Dragon，又名Dragon 2）的引擎，惟測試出現「異常」，冒出大量濃煙。事故雖然無人受傷，但橙紅色的煙霧飄向天空及大海，鄰近測試地點的海灘上許多民眾都親眼目睹這場意外。

SpaceX發聲明指，前日在佛羅里達州空軍基地為「龍飛船2號」進行一系列引擎測試，「最初的測試成功完成，但最終的測試導致測試台出現異常」。

公司指將與美國太空總署（NASA）合作判斷事故原因，並指測試的主要目的，就是要確保系統符合嚴謹的安全標準，並在飛行前偵察到問題。

聲明並無指出異常事故是否造成爆炸，但鄰近測試地點的幾公里的都可以海灘可以看到煙霧飄浮。

SpaceX：龍飛船2號2019年3月2日成功升空。（路透社）

SpaceX在2019年3月率先送「龍飛船2號」到國際太空站，成功進行不載人試飛，料太空船可於7月開展首次載人飛行，外界憂慮今次事故可能會導致計劃推遲。

美國自2011年後，太空人只能依靠乘坐俄羅斯的火箭及太空船前往國際太空站，隨着美俄關係變差，美國有意自行載人升空。

美國太空總署並已包括9位太空人的名單，預期他們會在2019年中開始上太空。波音和SpaceX共同參與計劃，太空人將乘坐由它們開發的商業火箭及太空船升空。

（綜合報道）