【德仁繼位】「電梯先生」明日繼位天皇　回看德仁皇太子成長史

日本明仁天皇將於30日退位，由皇太子德仁繼位成新天皇，令和年代5月1日正式開始。新天皇德仁會是一位什麼樣的人？就讓我們從他童年時談起，到他成為皇太子至今的經歷吧。

德仁親王在1960出生，是明仁天皇與夫人美智子的長子。照片攝於1960年12月，明仁天皇夫婦剛從一個月中東訪問之旅回國。（Getty Images）

德仁皇太子在1960年出生，今年59歲，是明仁天皇與夫人美智子的長子。因他是日本戰後第一位出身的內廷皇族，同時是第一位在內宮醫院而不在皇宮御產殿出身的王子，備受觸目。當年明仁的父親，昭和天皇決定以「浩宮德仁」（浩宮為幼名）為他命名。

多材多藝 喜愛運動擅長音樂

德仁年幼很愛打棒球，據當年宮內廳的侍從表示，他會在放學後叫朋友一起去打棒球。著名能樂觀世流的當家觀世清和，就是他兒時經常邀請去打棒球的朋友之一。據說德仁當年的偶像，是巨人隊的前球手末次利光。

除熱愛棒球，德仁多才多藝，還會溜冰和拉小提琴。據說德仁4歲時看見父親明仁在拉大提琴後，便嚷着一樣要玩。年紀小小的德仁當然無法拉起大提琴，明仁決定讓他學習小提琴。

活潑的男孩子通常都很難「坐定定」學音樂，德仁也不例外。但在美智子的監督鼓勵下，總算成功讓德仁渡過掙扎階段，讓德仁成功從小培育音樂情操。據當年高中的同級生說，德仁在學校的花名是「G」，原因是他在中學畢業禮時演奏過巴赫的「G弦之歌」。

這是德仁12歲時正在拉小提琴的照片。他還會溜冰，亦熱愛打棒球及爬山。（Getty Images）

年少時德仁與弟弟文仁（右）的照片。這是兩人當年就讀學習院中學，穿上校服的樣子。（Getty Images）

表現紳士 就像「電梯先生」一樣

升上學習院大學後，逐漸成熟的德仁開始更注重自己的儀態。在同班同學的眼中，德仁變得愈來愈像一位紳士。一位曾與他同班的女生，用「電梯先生」這樣形容他：「上下課電梯很多人的時候，殿下都按着開關掣，說着『請先出吧』讓別人先出入。他的紳士態度真的讓人印象深刻。」

據說德仁在大學最常吃的咖哩飯，而每次吃完後都會主動先用水把餐具清洗乾淨，才會交到餐具回收處。

在學習院大學中德仁專攻的是史學與人文科學，與過去主要專攻自然科學的皇族不同。德仁尤愛交通運輸，更成功以此為題獲得歷史學學士與碩士學位。德仁曾回憶道，他之所以喜歡道路，是因為「道路可以讓人走向未知的世界」。

1983畢業後，德仁前往英國的牛津大學留學，享受了兩年半的「自由時光」。1986年在他即將結束學留返回日本之前，他走訪了所有自己喜歡地方。在他的回憶錄中，因他知道有朝一日能重遊故地，肯定不能再像個學生一樣自由自在、無拘無束。

1993年德仁與雅子結婚，兩人自相識交往到結婚長達7年，中途亦遇上多重波節。但最終德仁求婚成功，迎娶雅子當他的太子妃。（Getty Images）

2001年兩人得女愛子，照片攝於2002年，德仁一家外出遠足時。（Getty Images）

追求雅子 相識7年終求婚

回到日本，他在1986年一次音樂會上與太子妃雅子相識。當年剛畢業於美國哈佛大學的雅子，希望日後成為一名高級的外交官。兩人當年僅是一面之緣，但雅子在德仁心中留下強烈印象。

德仁對雅子的追求並不輕鬆，德仁對雅子的意思很快就傳到媒體，大量的媒體隨即以「雅子會成為太子妃」為題大肆報道，追訪雅子與其家人。大量的狗仔隊追訪對當時正於外務省工作的雅子造成騷擾，間接破壞了兩人關係。

日本傳媒成了「絆腳石」，但德仁對雅子追求之心未變，在宮廷向外務省的求助下，外務省次官柳谷謙介決定為兩人牽紅線，借出自己的大宅讓兩人相會，更不時在背後當「推手」。最後在多重安排下，讓德仁與雅子在鴨場的公園單獨約會。德仁為免驚動旁人，沒有任何警衛隨行，傳媒亦承諾不作追訪。他在輕鬆的散步和午餐後，決定向雅子求婚。

守護老婆的「愛妻號」

1993年，德仁與雅子結婚，成為與父親明仁同樣迎娶平民女子的皇室成員。但成婚後，子嗣成為這對皇室夫婦面臨的最大問題。由於日本不允許女性繼承皇位，德仁弟弟文仁親王當時亦沒兒子，德仁與雅子開始就面臨宮內外的無形壓力。

1999年，雅子懷孕的消息終於傳出，但在同年12月流產。至2001年雅子再度懷孕，並誕下愛子公主，子嗣問題仍然沒有解決。不久後雅子開始從公眾視線下消失，停止履行公務，外界對此揣測紛紛。2004年，德仁前往歐洲訪問前在回答記者問題時，說了一句：「我認為，有人對雅子至今所做的一切，包括她的人格都一同否定了。」

最終德仁與雅子只有愛子一名公主，皇室的繼位至文仁得子悠仁後，才得以解決。照片攝於2017年，愛子的畢業典禮。（Getty Images）

德仁此句震撼了全日本。宮內的保守派對雅子無法誕下男嬰的逼迫，令德仁無法接受。當時宮內廳宣布雅子患有「適應障礙」需要休養，但實際外界認為是壓力讓她患上了憂鬱症。德仁為患病的妻子抱不平，是對宮廷的抗議，日本甚至以「浩宮之亂」來稱呼這次事件。

雅子曾向媒體透露，她答應了德仁的求婚，因為他曾說過這番話：「你對成為皇親可能會有恐懼和擔心，但是我將一輩子保護你。」

美國波特蘭州立大學（Portland State University）研究日本皇室的專家儒爾夫（Kenneth Ruoff）教授說道：「皇太子德仁對雅子的呵護，讓有些女性非常感動。可以說，他堅守了自己當年的承諾。」

2019年1月元旦，德仁與雅子向明仁天皇夫婦請安。這次將是最後一次德仁以皇太子身份，向父親明仁拜年。（Getty Images）

5月1日 明仁登基

2015年2月，當世界各國正凖備紀念二戰70週年之際，德仁表示「以謙卑態度回顧過去，正確傳遞戰爭的悲慘經歷十分重要。」他與父親明仁一樣，是一位和平主義者。

2019年5月1日，他將繼承父親成為日本新天皇。德仁將會為日本皇室帶來什麼樣的新形象，讓我們拭目以待。