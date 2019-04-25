【斯里蘭卡連環爆炸】香料大亨涉案被捕　富二代為何「成魔」？

斯里蘭卡周日（21日）發生「血色復活節」，9名兇徒在當地多間教堂和酒店發動自殺式炸彈襲擊，造成最少359死、超過500人受傷。執法部門指其中多名兇徒曾到英國和澳洲留學，不少人來自中產家庭，甚至是富有家庭。 當地軍警事後展開搜捕行動，周四（25日）拘捕一名香料大亨，消息指他的兩名兒子有份發動襲擊，警方懷疑該富商協助策劃今次事件。

美國有線新聞網絡（CNN）周四報道，被捕的香料大亨是穆罕默德易卜拉欣（Mohamed Ibrahim），他是當地商界名人，育有9名兒女，在科倫坡備受尊重。一名女鄰居法茲拉（Fathima Fazla）表示，穆罕默德一向關心社區，經常向貧困人士提供食物或金錢援助。因此對於他的兩個兒子作出如此殘忍行為，法茲拉感到難以置信。

警方發言人古納塞克拉（Ruwan Gunasekera）確認穆罕默德被捕的消息，並指他的家人已經被有關部門監視。

斯里蘭卡周日（21日）發生連環炸彈襲擊，多間教堂及酒店爆炸，造成至少359人死亡，逾500人受傷。（資料圖片）

穆罕默德的31歲兒子伊爾哈姆（Ilham Ibrahim）曾公開談及極端主義，又多次參加涉嫌發動今次襲擊的極端伊斯蘭組織「全國認主學大會組織」（National Thowheeth Jama'ath，NTJ）活動。而伊爾哈姆的33歲兄長因沙夫（Inshaf Ibrahim）則是一間銅廠東主，他和父親一樣非常慷慨，對員工和貧苦家庭十分友善，而且與一名珠寶製造商的太子女結婚，生活無憂。

「富二代」變恐怖份子不罕見

不過為甚麼像因沙夫兄弟這種「富二代」會甘心成為恐怖份子？為美國有線新聞網絡（CNN）撰文的國家安全問題分析師伯根（Peter Bergen）指，此情況不算罕見，例如蓋達組織（al Qaeda）創辦人拉登（Osama bin Laden）就是沙特阿拉伯建築大亨之子、極端組織ISIS的其中一名劊子手「聖戰約翰」出生於倫敦富裕家庭。

斯里蘭卡連環襲擊：恐怖組織ISIS周二（23日）承認策動今次襲擊，並發放相片，照片中的8人相信就是連環爆炸的施襲者。（路透社）

伯根認為這些人投身極端行列有很多因素，他以遜尼派武裝份子為例，指他們或受到家族成員影響，以及是對「異教徒」發動襲擊產生認同。因此要阻止這類人士走向激進，最理想方法是尋求備受景仰的伊斯蘭傳教士作出勸阻，或是由變節的武裝份子現身說法，令對方認清濫殺無辜不會為他們帶來心目中的理想世界。

（美國有線新聞網絡）