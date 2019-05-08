南非大選　「曼德拉光環」不再　白人選票反而是執政黨希望？

南非周三（8日）舉行大選，執政黨「非洲人國民大會」（African National Congress，ANC）有望保住地位繼續執政。這個曾經由國父曼德拉領導的政黨，帶領南非1994年結束種族隔離政策，為多年受到欺壓的黑人帶來希望，他們亦成為ANC的「鐵票」。但經過四分一世紀，這些支持者有不少卻決定「倒戈」，ANC的不爭氣，令曼德拉的「光環」也漸漸消失。到底是什麼原因，令這些選民決定以手上的票「懲罰」ANC？ 雖然ANC很大機會取得過半票數，不過面對票源流失情況，該黨可能獲得意想不到勢力的支持…

非洲人國民大會：由希望變失望

ANC在國父曼德拉（Nelson Mandela）的領導下，在1994年的選舉大勝，他成功當選總統，該黨至今依然是執政黨。外界普遍認為現任總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）可再連任五年，不過這並不代表他可以一帆風順，皆因由曼德拉上台的一刻，民眾對國家未來充滿希望，可惜當日的承諾至今有很多已成泡影。

拉馬福薩上台前，時任總統祖馬（Jacob Zuma）掌權時，南非經濟陷入衰退，國營電力公司負債累累，停電差不多成為全國多個地區的每日「例行公事」，拖累民生發展。當地至今的經濟增長停滯不前，通漲高企，失業率超過25%，再加上暴力案件嚴重，令外國投資者卻步。

前朝勢力阻礙拉馬福薩大展拳腳

要解決這些問題，固然需要倚靠政府的管治威信，但ANC內部充滿矛盾，部分黨員認為本身是富商的總統拉馬福薩將國家出賣給「白色資本」：亦有不少在祖馬時代取得好處的人或組織視拉馬福薩為一大威脅，因此對方執政時經常受到制肘。拉馬福薩亦曾承認，上台以來都無法推動重大改革，所以希望在這次選舉取得大勝才令他有發揮機會。

南非大選：當地在1990年代結束種族隔離政策後，經濟雖然一度起飛，但到了祖馬上台後，情況急速向下，電力公司債台高築，導致民眾長期飽受斷水斷電之苦。加上失業率高企，民眾棲身於非法建築的情況非常普遍。（路透社）

「津巴布韋2.0」的憂慮

這個政黨的「鐵票」本來是黑人選票，但弔詭的是，如今開始流失黑人選票，另一邊卻多了白人支持。

這是因為在經濟方面，ANC一直有意解決種族隔離時代的土地及財富分布不均的情況，拉馬福薩2018年支持無償收回白人土地的建議，並保證不會像鄰國津巴布韋一樣，在重新分配土地後出現經濟崩潰的惡果。因此有不少白人富戶都傾向對拉馬福薩投下信心一票。

至於本應是「鐵票」的黑人，部分人對拉馬福薩大潑冷水。他們雖然由白人手上取得農地，政府沒有為他們足夠貸款和訓練，導致9成的黑人擁有農地被荒廢。

加上祖馬施政混亂，這些黑人對於ANC感到絕望，甚至為此對曼德拉感到不滿，批評曼德拉沒有把握機會推動重大改革，導致該黨多年來都沒有實踐承諾，令當地成為全球最貧富不均的國家。

因此有選民表示會改投左翼政黨「經濟自由戰士」（Economic Freedom Fighters，EFF），認為該黨領袖馬萊馬（Julius Malema）是政壇清泉。

南非大選：已故總統曼德拉雖被外界封為「國父」，但當地近年經濟不景，加上土地分配不均問題，有選民認為他當初沒有把握機會為國家帶來重大改革。（路透社）

ANC近年不斷流失選民支持，在2016年的地方選舉的得票率比2011年下滑9個百分點，更失去最富有城市約翰內斯堡（Johannesburg）及行政首都茨瓦內（Tshwane，原名比勒陀利亞）的控制權。拉馬福薩假如順利保住總統之位，在未來5年如何實現該黨於1955年提出的自由約章提出的三大重點：共享國家財富、與民分享土地、提供就業和安全，肯定是他的首要課題。

（衛報／每日電訊報）