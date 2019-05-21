華裔天才兒童因旁聽大學課程爆紅　3年後現況更驚人

14歲時大多數人可能還在唸中學，仍處於青少年時期。美國一名天才兒童丹尼爾（Daniel Liu）在數學及科學方面，表現出超乎常人，2016年還是11歲的他到大學旁聽，被一旁的女大學生拍下後爆紅。3年後過去了，現年14歲的他近況曝光，也令眾人吃驚。

2016年到俄亥俄州的托雷多大學旁聽化學課時，丹尼爾對一旁的女大生說「有問題可以問我」，一夕間爆紅。（Twitter@cigdemk14）

綜合外媒報導，丹尼爾從國小五年級跳級至高中，11歲時自學完成大學化學課程，2015年還曾參加「You Be the Chemist（你是化學家）」比賽，擊敗3萬多名學生，成為史上年紀最小的冠軍，還被邀請至白宮表彰。2016參加了白宮科學展，贏得了1萬美元的獎學金，連美國前總統奧巴馬都和他有過一面之緣。

他2016年到俄亥俄州的托雷多大學（The University of Toledo）旁聽化學課時，對一旁的女大生說「有問題可以問我」，讓女大生相當訝異，並把遭遇上載Twitter，也讓丹尼爾一夕間爆紅。

丹尼爾在13歲時，就加入托雷多大學的化學研究小組，成為教授莫西特的助教，研究如何用便宜又環保的方式製作藥物及殺蟲劑，論文發表於《美國化學會期刊》（JACS），他現時擔任有機化學助理教授麥克爾的研究員。（點圖看看丹尼爾現況）↓↓↓

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托雷多大學規定，因擔心環境健康與輻射安全，實驗室不允許12歲以下孩童進入，不過丹尼爾成績過於優異，11歲時在父母同意下就進入實驗室工作，麥克爾覺得丹尼爾非常有趣，「他智力跟成年一樣，社交方面，仍是個孩子」。

聰穎之外，研究小組表示丹尼爾也很努力，每天都會到實驗室，不只專研化學。他在就讀西班牙語課程後再去實驗室，每次實驗結束後，也會主動將儀器洗乾淨。有人誇獎丹尼爾與大家相處融洽，「就像與普通博士生一起共事」。

不少網友看到丹尼爾近況紛紛留言，「曾和天才級的人當同學，他想東西的速度大概是我的十倍……」、「我現在成年了，不只社交能力像小孩，智商也有點類似小孩」、「希望他能好好利用這個優勢去多做好事」。

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