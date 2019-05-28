【歐洲議會選舉】對年輕選民打環保牌奏效　綠黨成為「造王者」

歐洲議會選舉曲終人散，除了極右勢力報捷外，綠黨亦成為另一贏家，在德、法等地分別躋身成第二及第三大黨。 綠黨在選戰主打環保議題，成功吸引大批對傳統政黨不滿的年輕選民，而這批「綠色力量」已經成為不少理念相近政黨的招手對象，因此有助推動氣候、社會公義等政策外，亦令他們成為議會內的「造王者」。

歐洲多個綠色政黨在這之選戰中成功演變成超越環保問題的政黨，更取得年輕人士的支持。瑞典少女通貝里（Greta Thunberg）的「罷課為環保」行動啟發了「Fridays for Future」的全球學生罷課活動，並且在歐洲活躍多個月。Lagodinsky認為，大家以為年輕一代只是「低頭族」，但他們已經上街示威和參與政治，並影響他們的雙親和祖父母。

德國成為綠黨最大的「收成地」，當地一名新當選歐洲議員的Sergey Lagodinsky表示，他們取得好成績確認了該黨多年所爭取的議題終於獲民眾認為，大家明白有關問題關係到自身生活和下一代的未來。他認為，該黨不時懷疑自己的政策只是「邊緣議題」，但如今已經成為主流。

來自德國綠黨的歐洲議員吉格戈爾德（Sven giegold）表示，他們目標是談判出一個親歐但以氣候變化政策及優先及中心的議程。他認為歐洲選舉讓他們有更大正當性去提出這些要求：「議會現在需要撥出時間去討論這些東西。」

德國農村及市場是綠黨的重鎮。綠黨在拜仁議會在2018年選舉中從傳統地區政黨基社盟搶下大量議席，取得優秀成績。圖為德國綠黨在拜仁舉行的造勢大會。（Getty Images）

綠黨：易於與立場相近的政黨合作

像德國等國家，雖然有政府官員是綠黨出身，不過像今次歐洲議會選舉取得重要優勢的情況就前所未見。不少人認為，綠黨在751個議席中取得9%議席，象徵綠黨拿穩躋身歐洲建制的入場券，其表現更在歐盟一些最大或最具影響力的國家遠勝傳統政黨。

綠黨議席數目即使未致於成為強勢的陣營，但其提出的政綱則引起其他政黨領袖的迴響。荷蘭中間偏左聯盟的資深政客、歐盟委員會副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）在4月曾說過「綠黨不只屬於該黨獨有」，意指其他政黨都有份。事實上，連同他所屬的政黨在內，亦有不少都有主張重視環保問題。

綠黨在歐洲議會內增加議席，亦會在不同政策上與其他政黨合作，而這種合作方式早在部份國家行之有效。因此德國綠黨資深議員布蒂科費爾（Reinhard Bütikofer）表示，綠黨勢力成為不少國家的主流，並希望將此搬上歐洲層面。他們亦為此承受更大責任，避免辜負選民的期望。

（華盛頓郵報／衛報）