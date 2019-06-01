【珠峰悲劇】有錢就能登上世界之巔　濫發牌照、人類求出眾之禍？

世界最高峰珠穆朗瑪峰（Mount Everest）近日出現「大塞車」，大批登山客因需要排隊上下山而被迫在海拔8,000米以上的「死亡地帶」輪候。截至本周二（28日），這個攀山季度已有11人命喪雪峰，是四年來最嚴重的死亡潮。 有資深登山界人士批評，尼泊爾今季發出了前所未有的381張登山許可證，讓不少未有足夠攀山經驗的登山客攀登這座世界第一高峰，在「大塞車」情況仍繼續冒險，最後導致悲劇發生。 當登珠峰變得商業化，規管寬鬆、有錢就能攀登世界第一高峰時，又反映着怎樣的狀況？

尼泊爾旅遊局否認這次悲劇，是因為發牌過多而引致珠峰攻頂路線過度擁擠。當局認為主因是由於今季的惡劣天氣日子較多，以致登山客被迫在短短數天的晴朗日子集中攻頂，才引發一連串登山客缺氧死亡事故。

有一名倖存登山客事後上傳了一段雪巴人運屍片段，片中看到有4名雪巴人合力把一具已經凍得僵硬的遺體運下山。上傳者表示，希望所有企圖征服珠峰的登山客量力而為，不要強行冒着性命危險登山，還告誡大家：「請尊重雪巴人。」

雪巴人嚮導一直是外國登山客攻頂的重要幫手，由於登山者攻頂必須將裝備最少化，同時也要有足夠登頂和下山的氧氣罐，這樣雪巴挑夫的工作更形重要。與此同時，登山客與雪巴人的性命在超過8,000米的高峰上連成一線。有雪巴人指出，今年的悲劇，不同於過往同樣造成嚴重傷亡的雪崩所致（2015年珠峰發生大雪崩，至少10人遇難）。今次一些遇難者是因為在攀登最後1000米路程時被排隊人龍阻礙，才無法快速登頂及下山，氧氣不敷應用。

攻頂需有牌 標準卻由誰決定？

尼泊爾政府今年發放了破紀錄的381張登山許可證，加上當地擔當嚮導的雪巴人，估計登山人數超過1000人。

雪巴人嚮導一直是外國登山客攻頂的重要幫手。（Getty Images）

不少人質疑當局的審核標準是否偏低，加上坊間負責申牌中介的登山公司，質素備受批評，被指不重視安全性。有資深登山者批評它們幾乎「可讓人人上山」，以求賺到更多利潤，以致山上人滿為患。

要登上珠峰，主要有兩條攻頂路線。第一條則是從北坡上山，是由中國境內進入。中國只有一家登山公司組織團隊登上珠峰，以今季為例，今年春季從北坡上山的登山名額只有16名，收費每人約46萬元人民幣。

另外一條路線則是從南坡上山，由尼泊爾的登山公司做嚮導，數目繁多。嚮導費最低只是3萬美元（約23萬港元）。而尼泊爾當局發出的登山許可證每張要價1.1萬美元（約8.6萬港元），比從中國境內上山更為便宜，因此吸引更多登山客選擇從尼泊爾一邊上山。

珠穆朗瑪峰正好位處於中尼兩國邊境之間，故登山者也需要辦理兩國的入境證件。（Getty Images）

不過，當局也有對登山者要求，例如禁止登山客單獨攀登珠峰，必須有當地嚮導陪同，因此登山客必須要透過當地的登山公司，處理申辦許可證手續。除此之外，登山者有需要向當局提供健康證明書、攀山經驗證明（譬如本國攀山協會的推薦信等）。

可是，曾三度登頂的2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊領隊曾志成日前回港時，提到自己的經驗。他認為，尼泊爾當局審批登山證時，其實並不會嚴格檢視攀山者的體能、技術及裝備等背景。

尼泊爾的登山業，以及連帶的旅遊服務業，是該國重要外匯收入來源。因此尼泊爾近年來不斷增加登山許可證，經濟誘因自是不言而喻。

是政府的貪婪 還是登山客的自私？

在本月多名登山客死亡的情況後，尼泊爾政府發言人波斯柯塔 (Gokul Prasad Baskota) 表示，政府在管制入山人數和發許可證的政策上沒有問題，認為登山客的自我訓練不足才是主因。

尼泊爾官員更表示，來季不會因今次的事故而扣減發出登山證的限額。

首個無帶氧氣成功登上珠峰的女性攀山家Lydia Bradey，日前在澳大利亞廣播公司ABC News撰寫評論，她認為對於很多攀山狂熱者來說，登上珠峰的吸引力的確難以抗拒。不過，作為登山客本身，是有責任量力而為，要了解什麼時候需要放棄返回。

首個無帶氧氣成功登上珠峰的女性攀山家Lydia Bradey。

有珠峰研究專家也針對尼泊爾的發牌機制表示不滿：挑戰三項鐵人運動也有資格限制，但要攀上世界第一高峰卻無嚴格限制，登山行業怎麼發生了什麼事？

上世紀八十年代，成功登上世界最高峰的登山客只有112人。到了1990年，共有356人。而現在，每年幾乎有700到800人能到達世界最高點。彷彿越來越多人認為，登頂不再是一件遙不可及的事，於是便忽略了磨練經驗、充足鍛鍊的重要性。站在客觀角度來看，人類攀登世界最高峰的危險性，並不會因越來越多人成功攻頂而有所改變。

專欄作家Kyle Sammin在他的文章中形容，攀登珠峰由一件人類突破，演變成一件「付錢就有人幫他們達成的事」。人類都喜歡與眾不同，以往或許靠着戰爭來彰顯，今時今日可能是透過商業成就或運動。但是「靠着聘請雪巴人的幫助，在山上留下垃圾」的現代登山客，跟以往那些真正靠實力攀上珠峰的前人，是無法相比的，唯一不變的是，攀登珠峰依舊危險，大自然本身就不容人類肆意征服的。

的確，人類站在大自然跟前，虛無縹緲，延續以往對大自然的崇高敬重，是我們每個人的應有之責。