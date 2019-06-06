人類耐力極限何在？　與心肺功能無關　美研究：視乎腸道吸收能力

美國科學家周三（5日）在期刊《科學進展》（Science Advances）刊出研究結果，指出不論是普通人或是運動好手，耐力是極限都與意志和身體肌肉力量無關，反而是取決於腸道吸收能力。

杜克大學（Duke University）的科學家首先以超距離馬拉松賽Race Across the USA的選手作為研究對象。選手在140日內，由加州徒步跑到華盛頓，全長3,080英里，等同每周跑6次馬拉松。科學家研究他們的身體變化，量度靜態新陳代謝速度，以及燃燒的卡路里量。

結果發現，能量消耗量起初達高水平，但最終消耗速度會下降至靜態新陳代謝速度的2.5倍。超出極限的話，身體就會消耗脂肪、肌肉和結締組織，補償失去的卡路里。

研究參考其他運動員的數據，發現有類似的模式。單項馬拉松選手能量消耗速度最多達靜態新陳代謝速度的15.6倍；為期23日環法單車賽的選手則為4.9倍；在南極洲徒步行95日的人則為3.5倍。甚至孕婦亦是研究對象，她們最高的能量消耗量都只是靜態新陳代謝速度的2.2倍。

研究員認為，結果或與人類的消化系統有關，而非與心臟、肺部或肌肉有關。他們發現，人體不能消化、吸收和處理足夠卡路里和營養，維持高水平的能量消耗。對於短期消耗，身體可以燃燒脂肪或肌肉，之後就能恢復過來。但在極端情況，身體需要平衡能量消耗，也因而出現限制。

有份參與研究的Herman Pontzer博士指，截至目前為止，仍未有已知的人超越這個極限。他亦表示，結果有助單車或長跑等運動員調節速度，以及制定訓練計劃。

（英國廣播公司／獨立報）