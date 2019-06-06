職權騷擾是什麼？　日本「#KuToo」背後無理職場文化

日本職場長期與「超時工作」、「過勞死」等問題劃上等號。職場問題卻不限於此，日劇《無法成為野獸的我們》、《我要準時下班》等也談論到當中種種問題。除了性騷擾、暴力行為、孕婦騷擾之外，職權騷擾可謂是另一受到廣泛關注的問題。日本女星石川優實發起「#KuToo」運動，收集近2萬女性的簽名，向政府提交聯署，反對女性上班時要穿高跟鞋的不明文規定。上司強迫員工穿高跟鞋上班，其實亦或構成職權騷擾。 到底日本職權騷擾的問題有多普遍？日本參議院上周三（5月29日）通過的《女性活躍與管制騷擾法》，對管制職權騷擾又有多大作用？

日本職權騷擾：日劇《我要準時下班》正正描述平成時代至令和時代，新世代對抗無理職場文化的「革命」。女主角東山結衣堅持自己的「理想」，每日準時下班，趕到附近的中餐館，以「歡樂時光」優惠嘆半價啤酒，再來一客小籠包。這種生活，是不少「打工仔」悲微的願望。（Twitter：watashi_teiji）

職權騷擾是什麼？

根據日本參議院最新通過的法案內容，職權騷擾的三個認定條件為：（1）以優越的關係為背景，（2）作出超過業務上需要及適當範圍的言行，（3）損害工作環境。

厚生勞動省2017年進行調查，訪問1萬名企業和機構員工，發現每3人就有1人與職權騷擾有關，比起2002年增長達近10倍。有32.5%受訪者表示是職權騷擾的受害者，另外有36%僱主曾收到員工有關職權騷擾的投訴。在2017財政年度，厚勞省亦接獲7.2萬宗員工相關投訴個案。

暴力、欺凌、工作量過多都會構成職權騷擾，損害員工尊嚴。職權騷擾不但破壞工作環境，對生產力和人力資源發展亦有負面影響，很多受害者會請長假、辭職、衍生情緒問題甚至有自殺傾向。

日本職權騷擾：石川優實發起「#KuToo」運動，該字由「#MeToo」、日文的鞋子（kutsu）及痛苦（Kutsuu）所綜合而成，很快便獲得大批網友的支持。（路透社）

送禮也是騷擾？

職權騷擾很多時候也是源於職場上不明文規定，正如女性要穿高跟鞋上班一樣。日本亦不乏同類的例子。每年情人節，很多女員工都紛紛買朱古力來應節，但對象卻不限於心儀男士或另一半。她們甚至要向公司男同事送贈「義理朱古力」，表示感謝對方往日對自己的照顧。

1950年代由商家興起的習俗，卻對現代女性構成無形壓力。今日日本網引述一名受訪員工指，以往一直擔心送禮的事，例如每顆朱古力的價錢多少才合適，又或者應該如何劃下界線決定送贈給誰人。很多人認為「義理朱古力」亦是職權騷擾的一種，部份公司也開始禁止同事之間的送贈，連著名朱古力製造商Godiva亦曾在報章刊出全版廣告，鼓勵女員工不要因為壓力而送贈「義理朱古力」。

日本女子摔跤運動員、四屆奧運金牌得主伊調馨也是職權騷擾的受害者。據指，伊調馨在參與集訓期間，總教練榮和人向伊調說：「你竟敢在我面前摔跤？」言論對伊調造成困擾，之後又無理被剔出2010年廣州亞運國家隊名單。

前厚生省官員豐田真由子亦曾被《週刊新潮》揭發，對辦公室前男秘書施加言語及肢體暴力，不但毆打秘書，還威脅用鐵管打秘書的頭，又詛咒秘書的女兒遭強姦和殺害。

日本職權騷擾：每年情人節，不少女員工按慣例向男同事送贈「義理朱古力」，表示感謝對方往日對自己的照顧。習俗卻對她們構成無形壓力。（視覺中國）

新法不帶懲罰 單靠僱主「義務」成效低

厚生勞動省勞動局接到愈來愈多有關職權騷擾的諮詢，問題趨於嚴重，因此決定通過法律進行管制。根據新法規定，僱主有義務採取完善諮詢機制等防範措施，但並不包含帶有懲罰規則的規定，外界仍質疑法例能否有效確保解決問題。

有勞工組織已呼籲要徹底禁止職權騷擾，要求制定條例，用以重罰違規者，或作為索償基礎。回看2007年，日本對性騷擾作同類不包含帶有懲罰規則的立法，但政府調查發現，只有七成受訪公司有採取措施阻止性騷擾，成效參差。單靠僱主「義務」，杜絕職權騷擾等職場問題仍是遙遠的願望。

（綜合報道）