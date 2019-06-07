21歲美女遊遍全球196國　圖破全球最年輕環遊世界紀錄

2019年5月31日，21歲的美國少女奧爾福德（Lexie Alford）到達板門店藍色小屋，腳踏朝鮮領土，完成她環遊全球196個國家的目標，並申請成為全球最年輕完成環遊世界的人。 奧爾福德坦言起初從無想過要以打破世界紀錄為目標，但為了證明「這個世界到處都有善良的人」，她毅然踏上環遊世界的旅程。而令她最難忘又驚喜的國度，竟是一個被世界誤解的地方？

奧爾福德出生於「旅行世家」，由於家人開辦旅行社，她18歲時就已到訪過72個國家，接觸不同文化。她接受訪問時表示，自己從小就對別人的生活方式感到好奇，並形容「旅行一直都是我生活的一部分」。

21歲美女環遊世界：奧爾福德遊遍全球196個國家，希望成為全球最年輕環遊世界的人。（Lexie Alford Instagram）

環遊世界最驚喜的國家是？

奧爾福德一直視旅遊為興趣，並無打算以成為「最年輕的環遊世界者」。直到2016年，她忽發奇希望以破世界紀錄為目標，告訴大家，其實這個世界並不是像媒體報道般可怕，到處都有善良的人。

談到行程中最喜歡的地方，她表示其中之一就是巴基斯坦北部，當地山區的自然景觀及民眾的善良均令人難忘。她認為，到這些被世界誤解的地區旅行既驚喜又難以置信，又憶述自己在非洲時因簽證、語言障礙及安全問題，遇上很大挑戰。

21歲美女環遊世界：奧爾福德遊遍全球196個國家，希望成為全球最年輕環遊世界的人。圖為巴基斯坦。（Lexie Alford Instagram）

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旅行完全自費？

來到這裏你可能會問：「年紀輕輕何來有一大筆錢環遊世界？難道又是靠父幹？」奧爾福德解釋，自己由12歲起開始儲錢，為自己籌備環遊世界基金。

與父母同住的她不但會節省支出，又會到家人的旅行社打工；她亦為環遊世界之行做足準備，事先找到最平的機票及住宿。

21歲美女環遊世界：奧爾福德遊遍全球196個國家，希望成為全球最年輕環遊世界的人。圖為中國。（Lexie Alford Instagram）

創下世界紀錄後的打算？

奧爾福德在5月31日終於如願完成目標，打破阿斯奎思（James Asquith）2013年以24之齡創下的紀錄。她當時在Instagram拍照分享，形容自己多年的努力實在瘋狂，又指自己「生命中最偉大的一章即將結束」。

她已提交約一萬份文件，申請相關的健力士世界紀錄，目前正在審批當中。下一步她正籌備寫一本關於環遊世界的書，並四出演講分享行程見聞。

21歲美女環遊世界：奧爾福德遊遍全球196個國家，希望成為全球最年輕環遊世界的人。圖為板門店「藍色小屋」。（Lexie Alford Instagram）

（綜合報道）