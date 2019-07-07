【Tesla】困境誰來打救　靠SpaceX收購挽狂瀾？

馬斯克（Elon Musk）可謂是當代最矚目的企業家。除了最廣為人知的電動車及太陽能公司Tesla、太空探索技術公司（SpaceX）外，馬斯克旗下的科技帝國還有基建及隧道建設公司Boring Company、人工智能研究公司OpenAI、神經科技公司Neuralink和太陽能發電公司SolarCity。 Tesla本來是馬斯克的王牌，但隨着公司有財務問題，SpaceX迎頭趕上。摩根士丹利（Morgan Stanley）分析員甚至預測，如果Tesla的問題一直未有改善，就只有SpaceX能夠出手打救。但按馬斯克的往績，自己公司收購自己公司卻不一定能解決財務問題。如合併最終成真，Tesla究竟會是「福星」，抑或「掃把星」？

Tesla本來是馬斯克的王牌，但SpaceX迎頭趕上，估值比起Tesla更高。摩根士丹利（Morgan Stanley）分析員甚至預測，如果Tesla的問題一直未有改善，只有SpaceX能夠出手打救。（Getty Images）

太空探索比電動車更成功？

SpaceX在2019年5月成功將60個小型衛星送上近地軌道，部署「星際連接」（Starlink）計劃，並透露在2019年已獲得籌集超過10億美元的新資金。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）5月底報道，SpaceX估值達333億美元（約2610億港元），而在同一時間，Tesla股價跌穿200美元，比起年初已跌超過40%，市值僅328億美元（約2570億港元），意味SpaceX價值超越Tesla。

馬斯克曾在5月底向Tesla員工發信，指除非公司大幅削減開支，否則將於10個月內花光所有現金。有傳媒披露摩根士丹利股票分析員喬納斯（Adam Jonas）與客戶之間長達55分鐘電話會議的錄音，雖然仍將目標價維持於230美元（目前Tesla確回到此股價水平），但認為「最壞情況」Tesla股價有可能跌至10美元，更提到Tesla不太可能由其他科技企業或汽車公司甚至中國公司收購，救星或者是馬斯克所創辦的SpaceX。

美國太空探索技術公司（SpaceX）4月11日發射超大型火箭「獵鷹重型」（Falcon Heavy），開展首個商業任務，並首次順利回收全部3個推進器。（Getty Images）

火箭汽車風馬牛不相及 冥冥中牽上紅線

由SpaceX收購Tesla，真的可能嗎？事實上，無論在過去抑或未來，兩者的軌跡亦有重疊的地方，收購之說並非空穴來風。

2017年，Tesla和SpaceX因為一道難題而走在一起。Tesla在檢查汽車鑄鋁組件品質時，要花上多個小時，對於要追趕出貨量進度的Tesla來說，分秒都是關鍵。於是Tesla向SpaceX「求救」，工程師建議用超聲波感應器檢查，最終成功節省平均每架車8小時的組裝時間。

火箭飛船和電動車看似是風馬牛不相及，但兩者背後其實仍有共通、能夠互相學習之處，馬斯克也形容是知識上互相得益的交流。一個研發火箭，一個製造汽車，大家對用料都需要十分講究。因此，兩間公司的材料科學專家有時會召開聯合會議，一起構想和討論用料問題。他們在處理大量數據上，亦合作無間。雙方共同研發一套電腦系統，利用分析工具紀錄物料規格、數據和摘要等。

兩間公司的「大老闆」固然都是馬斯克，亦有部份管理層成員同時出任兩間公司的要職，但兩者背後交流卻遠超於此。Tesla和SpaceX甚至會共用公司飛機。前者發言人也指，Tesla的人會圍繞在電腦面前為SpaceX成功發射而歡呼，很多SpaceX的員工亦購有Tesla的汽車。

馬斯克同時掌管Tesla和SpaceX，將本來風馬牛不相及的火箭飛船和電動車拉近起來，兩者能夠互相學習。（美聯社）

攜手合作未來大計？ 賺大錢直指殖民火星

Tesla和SpaceX的過去互相交纏，未來亦或會如是。布賴斯太空和科技公司（Bryce Space and Technology）分析部門主管沙爾（Manny Shar）大膽推測，SpaceX的「星際連接」計劃會令Tesla受惠，能夠將Google Maps的數據傳送至汽車，並協助駕駛輔助系統作出判斷，而「星際連接」的大量衛星將提高汽車可用的數據。

沙爾又指，由於5G網絡目前集中於大城市，「星際連接」起初的價值就在於偏遠地區，Tesla有機會因此賺取數以十億美元計的收入。長遠而言，SpaceX的目標是要在火星殖民，但目前資金仍然不足，SpaceX和Tesla的合作，或者能為馬斯克開闢另一個財源。

2018年，SpaceX成功發射獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy），將一輛紅色Tesla電動跑車送入繞太陽飛行的軌道。（Getty Images）

「自己公司自己救」有前科 卻事與願違

合作共贏毫無疑問是Tesla和SpaceX都樂見的結果，但Tesla面對財困之際，用正式合併來化解危機，則難以定斷是否明智之舉。因為，馬斯克早已領教過這種技倆帶來的問題。2016年，馬斯克以Tesla的名義收購太陽能發電公司SolarCity，將公司從水深火熱中拯救出來，卻事與願違。

SolarCity的聯合創辦人彼得（Peter Rive）和林登（Lyndon Rive）是馬斯克表弟，2006年在馬斯克的協助下成立公司，將太陽能推廣至大眾層面。公司曾十分成功，十年後卻面臨危機，股價自2014年2月高位下跌77%，債務達34億美元（約266億港元），銷售量增長放緩，甚至面臨現金不足的危機。2016年6月，馬斯克提出以28億美元（約219億港元）收購。

三年過去，有人形容愈看愈覺得收購的決定很差。2018年，Tesla關閉部份太陽能裝置設施。據報自收購以來，公司已裁減數千名太陽能部門的工人，部門研製Solar Roof太陽能屋瓦時亦在外觀和性能上遇到困難。路透社報道，Tesla製造的太陽能電池現時大部份都出售到海外地區，多過用於生產Solar Roof，可見產品銷情不佳。自Tesla收購SolarCity以來，安裝太陽能板的數目大跌超過76%。

歷史告訴我們，收購是一個選項，也或者能解決燃眉之急，但成事後能否令公司起死回生，事實證明並非「百分百」可行。