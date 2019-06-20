老人駕車隨時變砲彈飛車　日本面對高齡駕駛者的困境

日本社會近日熱議的話題包括一宗前高官的車禍，這不單因事件造成2死10傷，更暴露了當地高齡駕駛者愈來愈多的問題，社會並出現新詞「老人飛彈」。 事件主角是現年87歲、經產省前高官飯塚幸三，他4月在駕車至池袋時發生嚴重車禍，汽車以時速過百公里衝燈撞反前方汽車，並輾過一對母子，釀成慘劇。

經產省前高官飯塚幸三拿着兩支拐杖輔助，回到池袋重組車禍發生經過。（朝日電視）

他上周再抵車禍現場，雙手各拿一支拐杖，跌跌撞撞走在路上，與身旁的警察一同重組車禍的經過。飯塚幸三供描述，當時可能踩錯了剎車掣，並表示當撞到路邊防撞欄後，一度驚慌失措起來。

這只是日本常見車禍的其中一宗，翻開日本新聞，高齡者車禍幾乎每天都會發生。各種在路邊翻車、衝進路邊店舖、撞傷撞死人事件，屢見不鮮。池袋車禍僅因牽涉前高官關係，惹來特別關注。

在日本，近日出現了新詞「老人飛彈」（老人ミサイル），形容這班會把加速當剎車，衝進人群造成車禍的老人家。

因踏錯油門，把車撞進店舖的事故在日本經常發生，而不少都是高齡駕駛者惹禍，因此又被稱為「老人飛彈」。（朝日電視）

整體車禍減少 高齡駕駛者車禍卻不斷上升

踏入令和年，日本邁入超高齡社會。社會高齡化帶來的問題之一，就是高齡者車禍。上世紀7、80年代日本經濟起飛，社會發展瞬速，買車讓自己成為「My Car」一族（日語中My Car指自家用車）非常普遍。今天他們都邁入老年，成為高齡駕駛者。

根據日本警察廳數字，每年車禍的總數有下降跡象，但高齡駕駛者事故的比率逐年提升。2018年75歲高齡駕駛者車禍意外，佔全體事故的14.8%創歷年新高。隨着社會老年人增多，高齡駕駛者車禍有上升趨勢。

這是一個醞釀已久的社會問題，政府近年高度重視。實際自2017年日本便實施了「臨時認知機能檢查」，強制要求75歲以上駕駛者進行測驗，若診斷不合格即取消駕照執照。政府同時積極宣傳，鼓勵高齡駕駛者自願歸還駕照。

5月8日日本滋賀縣大津市發生嚴重車禍，一名62歲司機懷疑無留意對面線一架汽車正要右轉，撞上對面汽車後失控鏟上行人路，撞向正在附近等過馬路的幼稚園師生。造成兩人死亡，14人受傷慘劇。（美聯社）

為鼓勵高齡駕駛者歸還駕照，各地政府推出優惠，如搭的士享折扣等等。（函館的士）

年紀愈大 駕車愈是莫名地充滿自信

在政府及媒體的努力宣傳下，2018年共有29萬名75歲以上的高齡駕駛者自願歸還駕照，但仍只佔整體高齡駕駛者的5.18%。

高齡駕駛者之所以造成意外，並不只是因為認知機能出現問題。實際上述在「臨時認知機能檢查」中不合格被取消駕照的只有5萬人左右，意味絕大部分高齡駕駛者仍具備駕駛汽車的能力。

那到底問題出現在哪？日本MS&AD基礎研究所調查指，年紀愈大的人，對駕車的自信會莫名增加。調查訪問國內1000名駕駛者，發現20至29歲的駕駛者，有49.3%的人對駕車感到自信；但到了70至74歲，數字上升至60.7%；80歲以上的更高達72%。

當人生經驗累積豐富，成熟穩重起來，自信會自然增加。但身體機能隨年老弱化，這種自信會間接造成意外。尤其駕車並非只有司機一人責任，司機嚴守交通規則並不能完全避免意外發生。同調查發現，75歲高齡駕駛者其中一項最擔心的，就是路邊突然衝出的行人或車輛。路面突發事件，往往需要司機警惕和反應才能應付，這正是高齡駕駛者最缺乏的。

日本正積極研究無人自動駕駛巴士，自動汽車將會是面對人口下降及高齡駕駛者增加的一個最終方案。（Getty Images）

偏遠地區交通不便 仍需駕車出入

會做成高齡駕駛者居高不下，除了莫名自信外，還有日本人口持續下降的原因。儘管日本公共交通網絡已十分發達，一些較偏遠地區因人口減少，實際來往列車或巴士班次疏落，最終仍需依靠自行駕車出入。

如上述政府推行的自願歸還駕照中，歸還人數最高的分別是東京都、大阪府與兵庫縣，這些交通非常方便無車也能出入無阻的大城市。一些如山梨縣、高知縣與茨城縣等偏遠城市比例則相當低。

日本政府18日公布2019年版高齡社會白皮書，發現80歲以上長者仍然每4人有1人自行駕車。隨着人口下降並急劇老化，高齡駕駛者的比例只會愈來愈多，意味加強路面安全已成為政府急務。

日本政府正從配套方面着手解決問題，日本共同社報道政府有意在學童途經的道路特意劃設「學童區」以提醒駕駛者，同時在車上加裝限速器及自動剎車裝置，以防止司機踩錯掣突然加速，及安裝危險時自動急剎停車系統等。

除此以外，各地政府及企業亦正積極開發自動駕駛汽車及巴士，以方便接載高齡者出入。面對高齡駕駛者急增問題，日本需果斷採取措施，否則車禍意外只會愈來多，愈來愈嚴重。