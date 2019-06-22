合理與否？　美國女子足球隊大抗爭　促酬勞與男子看齊

你知道女子足球世界盃正在法國上演嗎？在全球大部分地方，男子足球賽事得到的關注都遠超過女子賽事，女子世界盃更加無法與男子世界盃鬥搶鏡。 商業價值懸殊，男子職業足球員的薪水遠高於女子足球員，變成自然現象。但這個情況在美國或將出現大轉變，當地女子足球國家隊正入稟法院，要求在國家隊的薪酬待遇與男子隊看齊。這是女權運動？她們自視過高？但她們所執的籌碼，更是在賽場上大殺三方的好表現、日益上升的商業價值，可能將改寫當地足協的酬勞分配制度。

女子世界盃：美國隊在分組賽以13:0大勝泰國隊，打破世界盃紀錄。（路透社）

女子足球世界盃正在法國如火如荼舉行，上屆冠軍美國隊繼續是熱門，上周二（11日）在分組賽以13：0大破泰國，這個誇張比數更是刷新世界盃史上最大勝仗紀錄。

但在場外，這班足球女將還有另一「戰線」，不是踢波，而是為了爭取更好薪酬待遇，把美國足球協會（USSF）告上公堂。《華爾街日報》周五（21日）引述消息人士報道，美國足協如今同意與女子隊在世界盃後展開調解程序，解決爭拗。

女子隊入稟法院抗爭

這場官司是怎麼一回事？事件自2016年3月展開，當時有5名女子足球員向當地「平機會」投訴，不滿女子足球員在國家隊的待遇遠低於美國男子足球國家隊，包括在薪水、訓練與出行時所享資源等方面。至2019年3月，國家隊28名成員乾脆入稟法院，要求待遇與男子隊看齊，女子隊與足協曾在3月底時談判，但破裂收場。

女子世界盃：美國隊前鋒摩根（Alex Morgan）2019年登上《時代》周刊封面，她也成為該周刊選出的全球百大影響力人物。（TIME）

男女待遇差別有多大？

根據美國足協制度，國家女子隊在非聯賽賽事或友誼賽取得勝利，每場最多可以得到4950美元（約3.8萬港元），男子隊的數字則為每場1.3萬美元（約10.2萬港元），意味女子隊所取得的酬勞，為男子隊的38%左右。入稟狀也指控，美國足協在投放資源如宣傳賽事方面有厚此薄彼之嫌，擺放更多資源到男子隊。

美國足協對此的解釋，則是兩方酬勞的不一，源於不同隊伍所帶來總體收益的差異，與性別無關。換句話說，也就是指男子隊更能夠「賺錢」，而這些收益包括賽事門票收入、轉播費等。

女子世界盃：美國女子足球隊的Nike廣告。（Alex Morgan Twitter）

女子隊商業價值飆升

企業內某部門的搵錢能力強，自然更有加薪機會。不過在美國，原來男子隊與女子隊的「吸金能力」差距，近年來大幅收窄，女子隊更有超越男子隊的趨勢。

女子隊2015年贏得世界盃後，2016年她們的「吸金力」超前男子隊，所帶來的收益比男子隊多出190萬美元（1477萬港元）。從2016年至2018年，女子隊帶來的總收益達到5080萬美元（3.95億港元），男子隊則為4990萬美元（3.88億港元）。而這些收益便主要是源於門票收入等。

美國女子隊愈來愈「吸金」，當然是與她們在賽場上的神勇表現息息有關，美國女子隊在FIFA（國際足協）世界排行榜上高居第一，至今贏過4屆奧運金牌、3屆世界盃，包括上屆在加拿大舉行的2015年世界盃。至於在這屆法國世界盃中，她們同樣狀態大勇，目前在分組賽三戰三勝，共攻入18球，且未失一球。

這班女將為美國帶來榮譽，也使得她們在本土名聲大振、水漲船高，一班女球星愈來愈受民眾歡迎。美國FOX電視台製作部副總裁尼爾（David Neal）便指「現時在美國足球壇的閃亮明星便是美國女子國家隊，這些女將都成為了英雄，我想這也代表了巨大的價值。」

名氣也代表商業價值，大型企業VISA、運動服飾品牌NIKE今年也找來美國女子足球隊賣廣告，為公司代言。

女子世界盃：信用卡公司VISA找來美國女子足球國家隊賣廣告。（VISA Twitter）

爭取改寫酬勞分配模式

美國女子隊聲價十倍，得到美國輿論、部分國會議員的支持，讓她們更有「牙力」去爭取改變酬勞制度，美國女子國家隊球員協會（Women's National Team Player's Association）並拋出「收益分配」制度的建議，要求以女子隊帶來的收益、即是「吸金力」去計算該隊伍可取得的酬勞。而美國男子足球國家隊已發表聲明支持此建議，並表態支持女子隊就酬勞問題控告足協。

以下為美國參議員紐約州參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）在Twitter支持提升女子隊待遇：

Here's an idea: If you win 13-0—the most goals for a single game in World Cup history—you should be paid at least equally to the men's team.



Congratulations, #USWNT! — Kirsten Gillibrand (@SenGillibrand) June 11, 2019

美國女子隊能否「成功爭取」將在未來揭曉，而此舉動可能也會刺激其他的國家女子隊。澳洲、尼日利亞過去都曾出現有關爭取提升女子隊待遇的呼籲或行動，而新西蘭2018年已決定讓男子國家隊與女子國家隊，可分取同等薪酬與賽事獎金。但當然，在商業社會要爭取待遇，關鍵更在於賽場上的好表現，吸引更多民眾支持與觀看，才是爭取提升酬勞的更實際因素。