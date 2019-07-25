疑男友飛機上偷望其他女人　惡女友拿手提電腦瘋狂追打惹恐慌被捕

交往中的情侶，若有任何與其他異性曖昧交流的舉動時，醋罈子一被打翻，可能就會產生意想不到的後果。近日美國網上就瘋傳一段兇狠女友教訓男友的影片，飛機上一名女子疑似覺得男友在偷瞄其他女生，不料醋勁大發，竟拿起手邊的手提電腦往男友身上猛捶。

點圖瀏覽女子襲擊男友經過↓↓↓

+ 2

根據《太陽報》報道，這起暴力事件發生在美國航空（American Airlines）一班要從邁阿密飛往洛杉磯的航班上。影片中，這對情侶原本就坐在位子上爭吵，女子不斷對男友大喊：「你是不是在看其他女人，你是在看別人嗎？」旁邊的空中服務員試圖在勸架，並表示飛機上還有其他乘客，要這位女子冷靜，她不但不聽空中服務員的勸說，還越罵越兇，甚至還叫男友「給我閉嘴」。

接著，空中服務員為了不讓這名女子影響到其他乘客，要求男子拿包包移到前面的座位，不料當男友起身時，兇悍的女子不服，擋在走道不讓男友離開，結果男友要強行跨出座位時，她竟然拿起手提電腦，在走道上往男友的頭上猛打，甚至用拳頭狂捶，並大罵：「我是在羞辱你？」這暴力的場景讓身旁的乘客紛紛嚇傻，甚至還有乘客發出尖叫聲，場面相當混亂。

最後，女子拿起自己的包包，堅持要下飛機，一名空中服務員對她說：「你將會被以攻擊罪起訴。」女子還回答：「好啊，無所謂。」

這名女子下飛機後隨即被警方逮捕，不過目前還不確定是否有被起訴。對此，美國航空也發聲明表示，當下已請執法人員到場協助，他們也會請警方再做進一步調查。

hot girl summer has been postponed until further notice pic.twitter.com/FpxR61NA7G — Julia Scorupco (@juliascorupco) 2019年7月22日

延伸閱讀：

南韓正妹糕點師爆紅 網直呼：比妳做的甜點還甜！

三星砸千億美元想擠下台積電？ 金融時報：兩大艱辛挑戰

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】