巴西監獄血腥鬥毆57死　16人遭斬首　暴徒傳「人頭當波踢」

巴西官員表示，巴拉州北方城市阿爾塔米拉（Altamira）的一所監獄29日上午7時左右爆發血腥衝突，兩大敵對幫派的人馬鬥毆，造成至少57名囚犯死亡，其中16人遭斬首，網路甚至出現囚犯踢人頭的殘忍畫面。

巴西阿爾塔米拉（Altamira）一所監獄29日上午爆發血腥衝突。（路透社）

【慎入】巴西監獄爆發血腥衝突，網上出現疑為囚犯踢人頭的殘忍畫面（點圖放大）↓↓↓

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州政府發表聲明說，隸屬「A級軍團」（Comando Classe A）幫派的囚犯，縱火燒一個囚禁「紅軍團」（Comando Vermelho）幫派分子的牢房，大部分囚犯死於火場，兩名獄警一度遭挾持當成人質，但稍後獲釋。

巴拉州獄政廳長瓦斯康洛斯（Jarbas Vasconcelos）說：「這是有針對性的行為。是兩個幫派算舊帳。」他補充說，事前沒有獲得可能發生暴動的情報。

網路流傳的影片顯示囚犯大肆慶祝，甚至把砍下的幾個人頭當足球踢，旁邊還有面朝下俯臥的屍體。但路透未能證實影片真假。

警員、軍隊及囚犯家屬到場，部分死者家屬情緒激動（點圖瀏覽）↓↓↓

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誓言治亂世用重典的極右派巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）上台後，因今年來殺人案件數大幅下滑而聲望不墜。但監獄暴動仍是暴力嚴重的巴西一個頑固的公安挑戰。

今年5月，巴西北部亞馬遜州的監獄暴動造成少55死。2017年，該州監獄因兩大販毒集團支持的地方幫派開戰，致使出現長達數周的暴力事件，死亡人數高達150人。

巴西司法部表示，正與帕拉州政府合作，要找出此次暴動的幕後黑手，並在聯邦監獄空出位子，將幫派老大移監。博爾索納羅的政府也提議各州加建監獄，問題是大部分監獄由州政府負責管理，但他們財政緊絀。

囚犯拉幫結派最初是為了保護彼此，並要求更好的待遇，如今卻有了超越牢房圍牆之外的勢力，幫派老大入獄後利用走私的手機，繼續指揮犯罪帝國，與搶銀行、走私毒品和槍支脫不了關係。

「A級軍團」原本被視為相對較小的幫派，在帕拉州外沒沒無聞，此次高調攻擊「紅軍團」，可能在巴西全國打響名號。

巴西司法部長莫洛（Sergio Moro）今年2月提出打擊犯罪的法案，包括加重刑期且將幫派頭目隔絕關入重刑監獄，但此案一直未獲國會通過，因為政府的立法優先項目是年金改革。

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