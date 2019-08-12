危地馬拉保守派候選人賈馬太當選總統

危地馬拉最高選舉法院網站11日發布的初步計票結果顯示，當天日舉行的總統選舉第二輪投票中，前進黨候選人賈馬太優勢明顯。賈馬太已宣布勝選。

這一輪選舉有賈馬太（Alejandro Giammattei）和危地馬拉前第一夫人、全國希望聯盟候選人托雷斯（Sandra Torres）兩位候選人角逐。根據已點算的90.75%選票，賈馬太的得票率為59.38%，立場中間偏左的托雷斯的得票率為40.62%。賈馬太所獲選票已超過全部選票的半數，其當選新一屆總統已無懸念，但該結果還需要危地馬拉最高選舉委員會的最終確認。

賈馬太宣布獲勝，並在聲明中承諾會「重建」危地馬拉。該國貧窮率高達60%、罪案及失業問題嚴重，這導致數以萬計國民逃離危地馬拉，希望到美國過上較好的生活。

將在2020年1月14日正式上任的賈馬太於11日表示，他希望修改中美洲國家上個月與美國特朗普政府簽署的具爭議性的移民協議。美國總統特朗普威脅對危地馬拉實施關稅，導致後者在受壓的情況下與美國簽署「安全第三國協議。想到美國求庇的洪都拉斯（Honduras）及薩爾瓦多（El Salvador）非法移民，須先向危地馬拉申請尋求庇護。