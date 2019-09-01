巴西亞馬遜雨林大火全球關注　非洲「同病相憐」卻受忽視？

巴西亞馬遜雨林的大火雖有受控迹象，對生態影響之大實在難以估算，而且亦為當地經濟、環境及政治帶來災難。這場火更演變成國家級糾紛—巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）對法國總統馬克龍的關注破口大罵，指對方的前殖民地更需援手。 到底博爾索納羅所指的問題是哪裡？就是大西洋的對岸非洲。

與巴西亞馬遜地區一樣，非洲中南部地區最近同樣火光熊熊，其中剛果盆地（Congo Basin）森林的情況亦非常嚴重。該片森林主要位於剛果民主共和國（DR Congo，下稱DR剛果），是僅次於亞馬遜的熱帶雨林，當地樹木每年吸收大量二氧化碳，與亞馬遜一同肩負起「地球之肺」功能。

由美國太空總署（NASA）的資源管理系列火災信息（Fire Information for Resource Management System，FIRMS）地圖來看，非洲的安哥拉、贊比亞、DR剛果（這三個國家並非法國的前殖民地）都是「滿地紅」，因此令人質疑為什麼大家的焦點全都集中於亞馬遜。

由NASA的資源管理系列火災信息（FIRMS）8月30日的數據顯示，非洲中南部的紅點明顯比南美洲為多，反映前者的火災數目較多。不過有專家認為，非洲的情況沒比巴西嚴重，而且不少都是由農民刀耕火種的情況。（NASA FIRMS網站截圖）

全球森林觀察（Global Forest Watch）駐剛果民主共和國（DR Congo）首都金沙薩（Kinshasa）的森林專家威廉斯（Lauren Williams）認為，兩者之間不可相提並論，巴西的大火是發生於對環境具重要價值的雨林，而中非燃燒的地區主要是位處雨林邊陲的大草原和樹叢，影響完全不同。

非洲中部在每年7、8月都是屬於旱季，由天然引起的火災很普遍，不過綠色和平（Greenpeace）林務經理Irene Wabiwa Betoko指，受到全球氣溫上升和降雨量減少，導致土地乾旱和易於被雷電擊中，再加上人類伐木活動令森林範圍縮小和流失水份，森林遭失控火勢波及的風險大幅上升。

綠色和平指，人類伐木活動令森林範圍縮小和流失水份，森林遭失控火勢波及的風險大幅上升。（Getty Images）

另外農民亦會在這段時期火燒植被，改善土壤。因此NASA曾承認由火的位置和數目，以及擴散方式判斷，非洲在衛星圖片下的「一片紅」可能是刀耕火種造成。

雖然刀耕火種的耕作模式已經盛行多時，但不少專家擔心非洲的火勢終有一日會像亞馬遜般一發不可收拾，而且這些國家或缺乏應對準備。Irene Wabiwa Betoko認為，非洲國家在技術和經濟上都落後於南美，假如剛果盆地森林發生大火，情況勢比亞馬遜更惡劣，她呼籲非洲國家需要及早應對不時之需。

除此之外，即使刀耕火種有利農民耕作，NASA強調燃燒時所產生的濃煙會拖累空氣質素，影響大家健康。

（綜合報道）