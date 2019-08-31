【亞馬遜大火】Timberland、Vans母公司停買巴西皮革　免成幫凶

亞馬遜森林大火嚴重，災情已見改善，但有知名服飾業者暫停採購巴西皮革，以免成為破壞環境幫兇。

亞馬遜森林火災引發全球關注。民眾上街抗議、各國領袖發聲表示巴西博爾索納羅（Jair Bolsonaro）政府對世界最大雨林所做的保護太少。巴西總統博爾索納羅面對數天批評後，終於出動軍隊滅火。

【圖輯】土地炒作者及畜牧業者放火整地造成 亞馬遜森林近年最大規模火災（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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根據巴西國家太空署（INPE），此次森林大火是2010年來規模最大。24日巴西軍隊出動滅火後，巴西境內火場已從3917個減少至2696個。環境學家表示，此次森林大火是土地炒作者及畜牧業者放火整地造成。森林大火已造成部分業者從巴西原料市場卻步。

Timberland、Vans、The North Face的母公司威富公司（VF Corp）在一份聲明中表示，無法再確認巴西皮革達到該公司對地球及民眾的承諾，在確定原料供應未對巴西環境造成危害之前，不會購買巴西皮革。

根據巴西製革業中心，巴西2018年出口牛皮總值共1億4400萬美元（約新台幣44億9631萬元）。當年最大出口國為美國、中國大陸及義大利，佔出口總值60%。

挪威也呼籲國內業者，包括石油公司Equinor、亞拉國際公司、製鋁業海德魯公司，必須確保使用的原料不會危害亞馬遜森林。

Timberland母公司表示無法確認巴西皮革達到該公司對地球及民眾的承諾，決定暫定購買。（Timberland廣告圖片）

巴西業者已經自清。根據巴西植物油工業協會（Abiove），大豆的生產未助長森林火災。亞馬遜地區火場最多的十個城鎮種植大豆面積不過三萬公頃，與巴西全國3600萬公頃的大豆種植面積相比，微乎其微。

博爾索納羅29日已宣布60天放火整地禁令，表示大火在控制內。他同時感謝美國總統特朗普在G7高峰會議對亞馬遜大火的關心。

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