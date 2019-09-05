日本橫濱京急嚴重意外　再揭平交道隱憂　全面廢除方為良策？

日本橫濱發生嚴重交通意外，一架從東京開往神奈川的快速列車，在一個平交道口撞上一架貨車，造成1死逾30人受傷。多架車箱在意外中脫軌，被撞貨車損毀嚴重。若事件發生在繁忙時間，死傷將會更嚴重。

被撞貨車損毀嚴重，且按列車最終停下位置，貨車被撞後拖行一段頗長的距離。（路透社）

事發在9月5日，當地時間早上11時40分左右，京急線一架快速列車在途經神奈川新町站後，在站外平交道口撞上一架貨車。據悉列車當時時速高達120公里，意外發生後現場亦發生火災情況。可以說，意外只造成1死31人受傷，已是不幸中的大幸。

日本平交道意外頻發

日本《朝日新聞》旗下網站AERA dot報道，因為意外列車型號的引擎放在車頭，令前車較重，加上京急線路軌為寬軌，減少列車意外後車廂翻側情況。而更重要的是，發生意外時間並非繁忙時間，否則死傷將更嚴重。

但事實上，日本於平交道發生致命意外已非首次。平交道又稱為鐵路道口，在日本稱為「踏切」，與香港的輕鐵路面交匯處類似。但因日本的鐵路要發達得多，市內多有高速列車行駛，使日本的平交道變得更危險。

就在一星期前，8月27日埼玉縣桶川市，一名女子闖入平交道遭列車撞倒死亡；一個月前的7月28日，大阪府吹田市同樣有一名男子，在平交道遭列車輾斃。2017年日本全國平交道共發生237宗意外，造成101人死亡，55人受傷。

儘管東京及大阪市內平交道已逐漸減少，但在其他周邊城市仍然十分常見。（Getty Images）

為於神奈川縣逗子市，逗子2丁目的一個平交道。該平交道非常長，且無任何保護設施，但仍有很多人貪方便使用橫越鐵路。（Google Map）

提議取消平交道多年但進展緩慢

日本社會過去曾多次建議全面取消平交道，以高架或地下化方式解決人車與鐵路爭路問題，但多年進展緩慢，原因與地區政府與居民有關。如行人天橋令年長居民不便，高架化列車則因景觀問題遭居民反對。加上地方政府財政不足，基本只有東京及大阪才顯得較積極。

其中一個經典例子，是神奈川縣逗子市的一個平交道。該平交道全場35.5米，橫越7條鐵路，因各種理由關係整條平交道甚至沒有交通燈和遮斷桿（欄杆），任由附近居民直接翻越。儘管車站附近設有天橋，但還是無法阻止人們貪方便使用。

據日本TBS電視台訪問，國土交通省表示要在該地設置交通燈需要1000萬日圓（約75萬港元），但同時因鐵路旁就是行車馬路關係，無法設置遮斷桿。JR東日本聲稱已正與逗子市商議廢除平交道，但至今依然未有動作。

這次橫濱發生的列車意外是一個警號，日本需加快改善路面設計廢除市內平交道，否則未來總有一天發生嚴重慘劇。