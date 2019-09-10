【出遊注意】泰國2019年不徵收旅遊稅　原因係？

泰國是港人其中一個熱門旅行地點之一，泰國政府原先準備在2019年底對訪泰外國旅客徵收旅遊稅，不過由於泰銖強勢升值，已對觀光業造成影響，泰國政府決定2019年不會徵收旅遊稅。

泰國是港人熱門旅遊地點，當局表示，不會在2019年實施旅遊稅。（AP）

《曼谷郵報》報道，觀光暨體育部常務次長朱特（Chote Trachu）9月4日表示，由於近來泰銖強勁，當局為免進一步損害泰國旅遊業，不會在2019年徵收旅遊稅。

報道指出，2019年首七個月，中國訪泰旅客數量下跌3.3%至663萬人。報道引述泰國滙商銀行（Siam Commercial Bank）金融市場研究高級主管Kampon Adireksombat指出，除了泰銖走強及中美貿易戰升級，均對當地旅遊業和經濟產生不利影響。

他認為，中國旅客可能因此到選擇成本較低的柬埔寨、或是較近的香港與澳門作為旅遊目的地。不過隨着本港局勢持續不穩，泰國旅遊業可能會因此得益。

泰國政府8月底通過延長赴泰落地簽證免費措施，朱特相信此舉有助推動最後一季遊客增長。

泰銖強勢升值，對泰國旅遊業造成影響。（AP）

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泰國當局2019年5月提出徵收旅遊稅，研究需時半年。朱特當時表示，徵收旅遊稅能減輕泰國納稅人負擔，以支付遊客緊急醫療費用，及改善景點。他強調會在有定案前與業界討論，盡量將對旅遊業的衝擊降到最低。

2018年有3800萬人次到訪泰國，為泰國帶來2萬億泰銖收入。若當局向每名旅客徵收100泰銖，以3800萬名旅客人次來計算，可為當局帶來38億泰銖（約9.39億港元）收入。