日本每年打風　但為何「法茜」可令千葉數十萬戶停電癱瘓多日？

颱風「法茜」吹襲日本，造成東日本多處停電，千葉縣成為了重災區。雖然成田機場等重要設施已恢復供電，但千葉至今仍有近33萬戶無電力供應，完成搶修無期。

颱風吹襲吹塌了多條電線桿，導致多區停電。（Getty Images）

還記得2018年9月，北海道發生地震，全道（北海道地區）295萬戶突然電力中斷，成為日本最大規模的停電事故。千葉停電規模雖然比北海道細小得多，但因千葉是東京的衛星城市，居民住宅佔大多數，停電對居民影響同樣嚴重。

既停電又斷水 且無法對外求救

颱風法茜為當地帶來破紀錄暴風，是至今吹襲關東地區中最強力的颱風。法茜吹襲期間，千葉縣超過60萬戶停電，其中包括樞紐成田機場。成田機場對外交通一度中斷，1.3萬人被迫滯留。

雖然經搶修市內已陸續恢復供電，但截至9月12日中午為止，千葉縣仍有近33萬戶無電力供應。因斷電而導致固網電話同時切斷的，目前有2.2萬戶；因斷電導致供水中斷的，有近3萬戶。當地政府形容是災難：既停電又斷水，連對外求救的機會也沒有。

北海道地震出現大規模停電事故，讓人意識到電網脆弱造成的影響。發電站雖可以發電，但發電的機組能如常運作亦需要額外電力支持。北海道因電網設計問題，當一個發電站突然停止運作，電網電壓就會失去平衡，無法支持其他發電站機組運作，幾乎所有發電站會同時停運，令電力中斷。

颱風共吹倒了兩座輸電塔，嚴重破壞當地輸電網。（Getty Images）

後備輸電網被摧毀

但千葉停電的原因與北海道不同：颱風未有對千葉發電站造成損傷，但卻重創了輸電網。根據東京電力數字，千葉共有84支電柱和2座大型輸電塔在颱風中倒塌。

電力公司設計電網會留有後備輸電路線，但不幸這次損毀情況太廣泛，連後備輸電路線都無法使用，導致無法輕易調配輸電系統提供電力。工作人員需逐一更換電柱，恢復輸電網才可。

有專家批評，這次事件歸根究底的原因之一，是東京電力準備不足之故。因颱風造成斷電後，搶修人員因交通受阻無法即時趕抵現場，而因過去未曾遇上如此大規模斷電，加上電話無法打通，大大拖延了搶修速度。東京電力最初表示可以在短時間內完成大部分復修，誰知一天後恢復供電數字與預想相差逾20萬，足見東京電力最初對災情缺乏正確評估。

東京電力表示正全力搶修，有望可在12日內恢復其中4萬戶供電，但更多的需待13日以後才能完成，完成搶修無期。