【殺人回憶】33年懸案終有突破　退休警探激動到哭：要往監獄確認

韓國著名犯罪電影《殺人回憶》，取材自80年代轟動一時的「華城連環殺人」懸案。當時有十名女子受害，當中僅一人倖存，警方曾動用逾200萬人次的警力調查，仍未能徹底破案。 案件發生30多年後，如今終於有重大進展，韓國警方9月18日宣布，根據DNA鑑定鎖定一名在囚姦殺犯。當年有份參與調查、現已70多歲的退休警探得知消息後，激動到哭起來，他更聲言要到監獄與疑犯會面，親自確認他是否真正兇手。

這宗在韓國極轟動、有十名女性受害的「華城連環殺人案」，發生在1986年至1991年期間，韓國媒體報道，犯案者的手段兇殘，部分受害者遭異物塞進下體。十名女性中僅有一人倖存，其餘均被殺害。在十宗案中，警方相信不止一人所為，當中有兩宗是有人抄襲犯案，警方有抓到其中一案的罪犯。

在整宗連環殺人案中，警方曾先後動員205萬警力，調查約2萬多位疑犯及對照4萬人指紋，仍未能在法律追訴期內破案，最終案件在2006年4月2日被迫終止偵查，成為韓國史上其中一宗街知巷聞的懸案，亦成為當年調查此案警員的遺憾。

事件後來被改編成多部電視劇和電影，包括2003年上映的《殺人回憶》，由演員宋康昊飾演警探朴度文，另外又有2016年的韓劇《Signal》等。

《殺人回憶》原型案件：當地媒體爆出疑兇李姓男子在獄中的容貌。（MBN影片截圖）

追訴期已過 警堅持調查

目前韓國警方面臨的難題，是連環殺人案內最後一宗案件的追訴期，都已經在2006年4月2日到期，韓聯社指，即使疑兇被證實是兇手，也不能對其刑事處罰。

但韓國警方已宣布會堅持調查，派出57人的小組繼續分析DNA及徹查事件，並會盤問疑犯。警方指，雖無法起訴疑犯，但考慮到案件的受關注程度，會帶着使命盡力調查。

《殺人回憶》原型案件：「華城連環殺人案」後來被改編成多部電視劇和電影，包括2003年上映由奉俊昊執導的電影《殺人回憶》。（視覺中國）

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退休警探：仍記得案中細節

當年有份調查事件的警探，在得知消息後都相當激動。刑警金福俊（音譯）在Facebook發文表示，他一夜無眠，他在獲知消息後，就立刻打電話告知當時負責現場調查的警探河升均（音譯，Ha Seung-kyun），他形容兩人都非常激動，握着電話哭了很久。

河升均正是《殺人回憶》主角朴度文的原形，他當年負責華城案，現在73歲，已經退休，他18日接受媒體訪問指，對事件感到欣慰，但同時因法律未能懲罰疑犯而感到憤怒。他此前在水原警察局工作，如今仍清楚記得受害者姓名、案發的天氣狀況等細節：「我的所有調查信息，包括證詞，都在記憶之中。」他計劃親自去監獄，確認疑犯是否是真正兇手。

《殺人回憶》原型案件：當年負責調查案件、現年73歲的河升均警探（韓聯社節目截圖）

疑犯因另一宗姦殺罪入獄

河升均2016年接受訪問時指出，相信疑犯是一名50多歲，身高1.68米的瘦削男人。韓國媒體報道，這次警方鎖定的疑犯56歲、姓李，1994年涉姦殺妻子的妹妹，然後棄屍，他被判處無期徒刑。當地傳媒推斷，他可能就是犯下著名慘案「清州殺人案」的李姓男子。