肯尼亞政府出絕招　今月起停用舊千元鈔　黑錢大戶狂洗錢

肯尼亞中央銀行為了打擊黑幫、逃稅者和不法企業，今年6月無預警發行新版肯尼亞先令千元鈔，並宣布舊鈔10月1日起停用。由於到銀行兌換新鈔超過一定數額必須書面交代舊鈔來源，一些囤積大量舊鈔無法交代來源的人，只好透過用現金買汽車、投資房地產、請人幫忙兌鈔，甚至無息貸款「借舊鈔還新鈔」，盡可能在舊鈔變廢紙前花掉。

肯尼亞打擊黑錢 限4個月換新鈔

法新社報道，一名男子上周走進首都內羅畢一間車廠，用堆積如山的肯尼亞先令千元舊鈔（每張相當於10美元）買下一輛賓士汽車，拚命想把即將變廢紙的舊鈔花完。隨着肯尼亞中央銀行禁用舊版千元鈔的日期逼近，手頭擁有大量舊鈔的黑金大戶無不想盡辦法花光舊鈔。

最大面額的新版肯尼亞先令千元鈔已在今年6月發行，肯尼亞民眾可在9月底前到銀行用舊鈔兌換新鈔，逾期舊鈔就變廢紙。這項行動是為了打擊囤積大量黑錢現鈔的逃稅者、奸商和犯罪集團。

若持超過一定數額的舊版千元鈔存進銀行，就會觸發通報系統，需要書面證明鈔票來源。肯尼亞央行今年6月表示，估計約有2.18億張千元鈔在市面流通，但拒絕透漏其中有多少是來路可疑、見不得人的黑錢。

肯尼亞換鈔票：銀行展示新版鈔票（Getty Images）

🔻肯尼亞10月起停用舊版1000先令鈔票🔻

洗錢太慢 大戶瘋狂買房買車

肯尼亞經濟學家薩特丘說，讓舊鈔變廢紙，是為了「出其不意地打擊黑錢持有者」，「當你想將鉅額黑錢洗白時，四個月對你來說很短。持有黑錢的人必定盡其所能拯救他們手上的錢」。

因此一些持有黑錢的人發揮創意，想出可以快速花掉現金的計畫，同時避免被當局發現。一名內羅畢的汽車經銷商約翰說，上周一名顧客用成千上萬張舊鈔購買一輛價值7.4萬美元的豪華汽車。他說：「人們想要擺脫他們持有的舊鈔，但他們知道，如果把錢存入銀行勢必要回答很多問題。」由於業務性質，約翰拒絕透露真實姓名。

約翰說：「當我要將賣車賺來的錢存入銀行，行員會要求取得汽車銷售相關文件，有時甚至是電子郵件影本，但沒有更進一步要求。」

肯尼亞換鈔票：當地商店展出告示，不再收取舊版1000先令鈔票（Getty Images）

存入百萬現鈔 會被銀行盯上

其他業者發現透過他們洗白千元鈔有利可圖，可獲得一點報酬。內羅畢附近一家拒絕透漏姓名的酒商表示：「我和朋友的朋友達成協議，每天幫他攜帶約50萬元先令舊鈔，連同我的日營業額到銀行存款。取決於當日攜帶的金額大小，我會得到5%至10%的報酬。」

肯尼亞央行去年6月實施的透明政策規定，存入銀行金額若超過100萬肯尼亞先令，銀行會要求存戶提供詳細書面資料。

肯尼亞換鈔票：當地政府為打擊洗黑錢，發行新版鈔票（Getty Images）

🔻以下是更多肯尼亞新鈔票的圖片🔻

借舊鈔還新鈔、豪賭一擲千金

肯尼亞西部一位精明的商人提供每筆5萬肯尼亞先令的小額無息貸款，因為金額很低，所以這些舊鈔交易不會引人注意，但借款人必須用新鈔償還。該名商人拒絕透漏姓名，並表示：「沒有白紙黑字，這是君子協定。」

一些商人告訴法新社，其他消耗舊鈔的方法包括用現金買房地產、購買投資基金或投入有大量資金往來的企業。

但並非所有消耗舊鈔的方法都很低調。肯尼亞沿海大城蒙巴薩一間酒吧就提供酒客另類兌換新鈔服務，鼓勵賭徒在舊鈔廢止前夕舉行的「送走舊鈔派對」上一擲千金。

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