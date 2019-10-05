【殺人回憶】華城連環殺人案爆出冤案？　疑有無辜者代罪坐牢20年

在韓國極為轟動、改編翻拍為電影《殺人回憶》與韓劇《Signal》等影視作品的「華城連環殺人案」，10月4日再有驚人新進展，56歲疑兇李春在招認的其中一宗案件，竟然早在80年代已抓獲「兇手」並且已經定罪，如今警方正調查李春在的供詞是否可信，抑或是當年出現冤案，令一名無辜者含冤坐牢20年。

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李春在承認犯下華城案全數10宗案

「華城連環殺人案」發生在1986年至1991年期間，有10名女性先後在京畿道華城附近受害，過去多年以來，警方只有在1989年抓獲第8宗案件的「兇手」，為一名姓尹、當年22歲的男子，警方判定他為模仿犯罪，與其餘9宗案無關，但如今警方發現這名當時唯一遭抓獲的「兇手」，卻可能並非真兇。

原來在警方近日不斷盤問李春在後，他承認犯下的14宗殺人案，包括「華城連環殺人案」全數10宗案件，即是就連當中的第8宗案件，他也主張是自己犯案，意味此案可能並非「模仿犯罪」。

韓聯社指，警方正調查李春在的說法是否屬實，有人質疑他可能是故意招認此案，避免更多調查。但若然李春在說的是真話，則代表當年遭判監的尹姓男子含冤多年。

《殺人回憶》原型案件：「華城連環殺人案」後來被改編成多部電視劇和電影，包括2003年上映由奉俊昊執導的電影《殺人回憶》。（視覺中國）

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「第8宗案」受害者僅13歲

涉事的「第8宗案」發生於1988年9月，受害者為一名僅得13歲的女孩，警方當年鑑定在涉事現場發現的男性陰毛，檢測結果顯示有大量的鈦，由此質疑兇手從事與鈦相關的工作，最後逮捕從事焊接相關工作的尹姓男子，並指他的陰毛與現場發現的陰毛有12個同位素成分相同。法庭最後判處當年22歲的尹姓男子無期徒刑，他之後獲得減刑，但也坐牢20年，在2010年5月出獄。

有韓國媒體曾在2010年訪問這名尹姓男子，他當時表示「第8宗案」並非他所為，又指「如果那時候不自首的話，我就不會存在於這個世界上了」，指警方曾以暴力逼他招供。至於當年抓捕他的警員，甚至在案件後升官。

李春在：幼時曾遭性暴行

至於目前繼續在釜山監獄關押的李春在，韓國媒體報道，他在接受警方調查時透露，自己小時候曾遭一名居住在同一社區的姐姐施行性暴力，警方認為這可能是李春在成年後出現歪曲思想的原因之一。

李春在向警方說出自己的罪行後，也曾表示「我知道自己做過的事情，總有一天會暴露出來」。