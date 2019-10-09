【英國脫歐】無協議分手勢在必行　約翰遜政府有甚麼準備？

英國距離10月31日的脫歐期限剩下大約三周時間，但英國與歐盟之間仍未達成協議，意味硬脫歐的機會甚大。首相約翰遜似乎已經在所不惜，於8日披露硬脫歐全面應對計劃，就國家在後脫歐時代與歐盟貿易、出入境和最具爭議的北愛爾蘭問題提供方案。 到底硬脫歐如何影響英國各方面？

北愛爾蘭

英國政府指，假如出現硬脫歐，當局不會在愛爾蘭邊界設立檢查站，但會有「少數例外」情況。政府沒詳細解釋何謂少數例外，只表示會在10月31日前在法律上作出必要改變，並在脫歐後盡快與愛爾蘭政府和歐盟展開商討。

不過英國政府的計劃就對倚賴在愛爾蘭邊界間運送動物和農產品等的農民和小型企業沒有太多着墨。在最壞情況而言，歐盟可能禁止愛爾蘭奶類製品生產商接收來自北愛的牛奶，導致大量農場結業。

而報告中就沒有研究有關情況，只寫了「歐盟關稅和非關稅措施適用於由北愛爾蘭經陸路邊界到愛爾蘭的英國出口貨品，而且出口商須要確保產品符合這些要求」，它亦重申上任首相文翠珊（Theresa May）3月時提出的政策，任何進口經愛爾蘭邊界進口到英國的產品不會被徵收關稅。

政府亦承諾維持共同旅遊區，即使在硬脫歐的情況下，英國和愛爾蘭公民在兩地都享有同等權利。不過擁有英國駕駛執照人士想在愛爾蘭駕駛英國註冊的車輛，就須要另外備有汽車保險，預料數以千計人士受到影響。

而住在邊界的民眾就可能面對電話費增加的煩惱，皆因愛爾蘭島上長年實施統一電訊政策，豁免北愛和愛爾蘭之間的漫遊通話費用，但這種優惠很大機會隨着英國硬脫歐而廢除。

北愛爾蘭與愛爾蘭邊境問題成為了今天脱歐議題上的最大絆腳石，在《貝爾法斯特協議》下無法接受兩地劃上硬邊界。（Getty Images）

現居於英國的歐盟人士

計劃提到，英國脫歐後會終結民眾自由流動的政策，政府可以推出更公平的移民系統，根據才能和技術增加就業人口。它強調歐盟居民在10月31日後可以繼續在英國工作、就讀和享有當地福利。

如果他們想繼續留在英國，就要在2020年12月31日前提出申請，當局至今已經向150萬歐盟人士批出居留權，另外亦收到170萬份申請。

10月31日後到英國的歐盟人士

英國會為10月31日後希望留在當地的歐盟人士推出「歐盟臨時簽證」（European Temporary Leave to Remain，Euro TLR）計劃。由2021年1月開始，英國政府會為新申請移居當地的歐盟人士引入類似澳洲的計分評審制度，成功申請的人會獲發為期3年的簽證。

新政策的目的鼓勵英國企業訓練和聘請本地人。

脫歐計劃遲遲無法敲定，英國經濟面臨極大不確定性，嚴重打擊了投資者和消費者信心。圖為英國首相約翰遜。（資料圖片／GettyImages）

邊界

飛機航班如常運作，但火車和長途巴士的旅程可能受阻。

貿易

貿易預計最受影響。在硬脫歐的情況下，英國和歐盟會按照世貿規則進行貿易，這將是英國近50年以來首次在世貿組織內無須跟從歐洲國家立場，可以表達「己見」，以及定立關稅等。

英國的出口和物流服務商必須在出貨前須確保所有歐盟要求的清關文件準備就緒；入口商則須要為肉類、奶類製品、衣料等產品繳付關稅。

英國政府指一直尋求持續與歐盟貿易的可能，但警告對方的共同對外關稅會適用於英國6成出口到歐盟的貨品。

這個關稅措施對生命科技和電子等產品影響較為輕微，但對肉類等產品卻是百上加斤，例如去骨牛肉和新鮮帶骨羊肉就被分別徵收65%和53%關稅。

英國北愛爾蘭邊境地區民眾一直反對設立硬邊界，並曾經搭建模擬檢查站抗議。不過10月31日英國脱歐期限迫近，這些場面會否戲假成真仍是未知之數。（Getty Images）

服務

假如英國以無協議離開歐盟，在歐盟成員國內單靠歐盟權利工作的英國人或企業將沒法重操故業。即是說在歐盟成員國擔任會計師、翻譯和建築等英國人都不可以在居住國以外的其他歐盟國家從事相關工作，除非取得該國家的戶籍等方式。

數據

在硬脫歐的情況下，任何人或組織在歐盟內出售或儲存數據將面對直接後果，受監管的包括警察、酒店、企業、社交媒體公司、交通和科技企業。英國政府有意將歐盟的一般資料保護規範（general data protection regulation，GDPR）列入本地法例。

不過歐盟並沒有為硬脫歐後的英國提供豁免，強調在歐盟或歐洲經濟區內接收個人資料的機構必須另立替代法律安排，而英國政府則繼續向歐盟施壓，希望布魯塞爾方面破例一次。