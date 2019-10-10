日本東京奧運賣票存漏洞難取締　中國黃牛黨賺到盡

日本東京奧運即將在2020年舉行，日本在5月舉行了首次購票抽選，共賣出了390萬張門票。門票獲得了轉賣商的青睞，特別是來自中國的。有日本媒體成功接觸到炒賣商，發現即使當局禁止轉賣，仍出現漏洞。

在一些買賣社交網絡中，可找到不少門票轉賣。（FRIDAY）

東京奧運入場票在5月9日開始發售，以抽籤形式進行。為打擊黃牛黨日本政府特意在2018年12月通過《入場券不正轉賣禁止法》，炒賣黃牛門票（意即炒賣者為轉售圖利而蓄意在一手市場買票）可被罰款100萬日圓罰款，或監禁一年。

加上此次發售只容許國內人士購票，原則不應該有炒賣出現。然而只要細心一找，便可以在一些中國轉賣網，如小紅書中找到黃牛票。1張原價30萬日圓（約2.1萬港元）的開幕式特等A席門票，在小紅書有黃牛黨賣9萬元人民幣一張。

居日中國留學生轉賣

日本講談社雜誌《FRIDAY》成功接觸了這些轉賣商，發現即管有法律存在，他們依然可以成功炒賣。他們其中一個方法，是利用居住日本留學生的身分，購買門票。

「一些熱門門票，如足球、籃球、乒乓球、游泳項目等的，一轉售就會被搶。在社交網站或聯天群組中，賣貴5至10倍都有人買，中國有錢人需求太高了。」

「由於系統在比賽開始日前可隨意改名，只要買家付了錢，給登記用的帳戶給他，他就可以把帳戶轉成自己的。我想第一次390萬張門票，有二、三十萬張被中國人拿去炒賣了吧？」

在橫濱的棒球場，會成為東奧的棒球和壘球比賽場地。（Getty Images）

獨家代理太貴 轉賣有利可圖

問道為何炒至貴5至10倍都有人買，有人如此答：「那是因為代理商太貴了，例如中國由凱撒旅遊獨家代理，乒乓球A席連機票3日酒店套票竟然要賣4.5萬人民幣，這根本太過分。」

日本門票即使是決賽，乒乓球A席門票也不過是3.6萬日圓（約2500港元），確實連同機票酒店，也不可能如此價錢。

黃牛炒賣對中國人來說並不新奇，「奧運是賺錢機會」可謂常識，從北京奧運、倫敦奧運就有人因此賺大錢。至於今天中國國內，是因為正逐步發展出一套嚴格的實名認證購票系統，才壓止了部分炒賣行為。但對國外來說，東京奧運因出現漏洞，成為炒賣天堂。

高島總合法律事務所理崎智英律師表示，日本之所以無法完全取締這種境外炒賣行為，是因為舉證困難：「假若轉賣行為是在中國國內發生，那就很難使用不正轉賣禁止法治罪。」