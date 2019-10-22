日本珍珠奶茶狂熱　開舖只是這個價　黑幫掌握「必賺方程式」

日本今年這波的珍珠奶茶熱潮，目前仍絲毫不見退燒跡象，不僅相關飲料店愈來愈多，每家店還爭相提供各自具有獨創特色飲品。

日本媒體共同社報道，日本這波的珍珠狂熱，從2015年開始發酵，甚至現在還催生了一些新詞彙，例如動詞「タピる」（Tapiru），意思是喝珍奶；或是「タピ活」（Tapikatsu），意思是去進行任何和珍珠有關的活動，無論是喝珍奶或品嘗其他新型態的珍珠商品，造字原理就和日文裡參加求職面試叫做「就活（就職活動）」、參加相親派對等叫做「婚活（結婚活動）」一樣。

帶動這波風潮的其中一項原因，可能是因日本人對珍奶的發源地台灣的興趣暴增。據台灣交通部觀光局，2018年赴台灣旅遊的日本觀光客達到破紀錄的197萬人，是10年前的近兩倍。

不過報道指出，最重要的原因還是在於社交媒體的普及。行銷公司Infinity Inc.董事代表暨趨勢分析師牛窪惠表示：「（這些飲料）非常適合拍照貼在Instagram（IG）上，上傳到社群網路上時看起來很吸睛。」牛窪說，一些沒那麼明顯的趨勢也可能支撐了這波熱潮，例如這些飲料改變了年輕人們的飲食習慣。因為珍珠具有相當程度的飽足感，許多日本年輕人甚至因此跳過正餐不吃。

看看珍珠奶茶有多適合在社交媒體上「打卡」（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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另外就是珍珠的獨特口感。牛窪說：「我經常聽到人們告訴我，他們覺得珍珠有嚼勁的口感很舒壓……日本年輕男女咀嚼能力很差的人數近年來不斷增加。就連口香糖也是，現在濕軟類型的比以前那種硬的受歡迎。」

24歲的梅村實禮成立了一個提倡珍奶的網站Tapioca Navi，她從中學時期開始迷上珍奶，據她自己統計，她已喝下超過1,300杯珍奶。

她說：「日本的珍奶店有如雨後春筍般接二連三冒出來，台灣的知名連鎖店們對茶葉和萃取技巧相當講究，因此建立起好名聲。」聲稱是珍珠奶茶發明者的春水堂2013年在東京代官山開了日本第一家店，之後台灣的飲料連鎖店便開始相繼進軍日本。

據大阪海關，今年上半年日本關西近畿地區進口的珍珠比去年同期暴增21.4倍。一名海關人員將此數量增加歸功於珍奶店家數量的增加，以及許多速食店和連鎖餐廳也將這種飲料加入菜單。

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就連日本黑道也跟上這波潮流。據日本八卦雜誌周刊《Post》報道，某日本黑幫已在東京某岩手線車站附近開了一家珍奶店。一名黑道老大表示：「沒有別的生意比這更好入門。」

這名黑道老大說，開珍奶店不需要任何特殊技術，只需要租一個小店面和設備，並請大約兩個人顧店就可以了，成本最少只需要花200萬日圓。

這項事業更可帶來相當可觀的利潤，一杯珍奶在日本的標準定價是500日圓，但所需成本大概只有10%。這位「大哥」說，從中國大陸進口便宜珍珠的成本比奶茶本身還低，所以透過幫客人免費多加珍珠，一方面可以看起來很慷慨，又可以少用些茶葉和牛奶，簡直一石二鳥。

不過，這波熱潮也製造出一些獨有的問題，例如顧客邊走邊喝的習慣，導致四處可見塑膠杯亂丟。因為日本缺乏公共垃圾桶，許多人不是將塑膠杯丟到販賣機旁的膠瓶回收桶，就是直接丟在大馬路上。

日本街上的垃圾桶並不多。（視覺中國）

為了解決這個問題，春水堂在每個月的最後一個星期六都會舉辦「Tapihapi Raise」活動，召集10名珍奶愛好者收集丟棄的塑膠杯，並提供一份台式早餐當作這項義工活動的酬勞。

究竟這波熱潮能延續到什麼時候？雖然日本的食物潮流基本上大約都只有兩年壽命，但牛窪預估目前的珍奶熱可持續到明年秋季。

她說：「包括台灣的許多亞洲觀光客都在期待東京奧運的到來。因此這波熱潮也將受到海外訪客的帶動，不只是日本民眾而已。」

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