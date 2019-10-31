日本「地味」萬聖節登場　「神還原」日常Cosplay　網友超有共鳴

一年之中最有趣的節日莫過於萬聖節了，愈接近10月底愈容易看到各種可愛或兇惡的裝扮。向來喜歡熱鬧過節的日本每到萬聖節這天總會舉辦大型活動，各種妖魔鬼怪齊聚街道歡慶。

地味萬聖節會後大合照。（twitter@dailyportalz）

然而總是電影動漫鬼怪等幾個知名角色在輪總是會膩，於是日本人又興起「地味萬聖節」（﻿地味ハロウィン，編按：地味在日文中有樸素的或是不顯眼的意思）活動，宗旨就是——不准扮知名人物，只能扮路人！

於是各種超爆笑的日常cosplay就誕生了，來看看今年又有什麼驚人之作吧！（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 20 + 19 + 18

是不是超級有創意呢？日文的「地味」有平凡、不起眼的意思，但是藉由細心觀察還原後卻能讓人一眼就知道在演那齣，有共鳴到一秒笑翻。

難怪自從地味萬聖節的活動開辦後，網友們就表示「已變成每年萬聖節必看」、「每年都在期待這派對」。

鑑於歡樂之後總是痛苦，最後獻上一張「遇到假日加班心已死的人」——雖然本編昨天沒加班，但每回遇到「Blue Monday」時，也差不多是這個表情啦！

假日加班心已死的人（Twitter@dailyportalz）

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