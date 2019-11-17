澳洲航空全球最長航線試飛　可欣賞2次日出　澳洲總理親自接機

澳洲航空最近成功完成一趟最長直飛航線的試飛，從倫敦直達悉尼的QF7879特別航班15日降落，共花了19小時又19分鐘，雖然比原訂時間要晚45分鐘，卻足以讓親自接機的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）伸出大拇指。

澳航派出波音787-9夢幻客機執飛此一特別航班，以研究乘客跟機組員能否適應超長航程和時差，乘客共52人，包括澳洲總裁喬依斯（Alan Joyce）和員工，另外還有多位記者與專家，全都是乘坐商務艙。這趟特別航班又稱為「雙日出航班」，因為乘客搭這班飛機將能欣賞2次日出。

雖然出發當時是英國時間14日早上，但機上採用悉尼當地時間，等於乘客的第一餐已是晚餐。他們一邊享用牛排三明治、湯和紅酒，一邊在機上觀賞第一次日出，隨後燈光就按規劃、配合目的地時間調暗。專家指出，透過調整餐點組合和用餐時間、適當運動和調整照明，都有助乘客更好調整和減少時差，並且降低久坐不動引發的深部靜脈栓塞風險。

雖然出發當時是英國時間14日早上，但機上採用悉尼當地時間，等於乘客的第一餐已是晚餐。（路透社）

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🔻機組人員還與乘客一起做伸展體操🔻

乘客們在生理學家帶領下，一起在座位和走道作著簡單的有氧運動。在航程中，有6名乘客戴上研究裝置，讓專家評估航程對乘客健康和舒適感的衝擊。機師則戴著腦波感測器，以確認1位機長、1位副機長和2位機師的編組是否足以應付飛行。

澳航目前正在規劃的「日出計劃」（Project Sunrise）目的是開通澳洲東岸大城直飛倫敦和紐約的航班，現行英國飛往澳洲的班機需在新加坡轉機，直飛則可節省約3小時，澳航正考慮採購波音777-8或空巴A350-1000，預計2023年開始倫敦直飛悉尼的定期航班。但波音因應777-8研發暫停，將提供替代方案給澳航考慮。

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