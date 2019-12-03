【COP25】環保少女通貝里抵達葡萄牙　搭船低碳旅程又有問題？

第25屆聯合國氣候大會12月2日在西班牙揭幕，瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）幾經波折，終於乘遊艇抵達葡萄牙里斯本，將乘坐火車前往西班牙馬德里。不過她的「低碳旅程」卻再次被指有問題。

通貝里前往出席聯合國氣候大會（COP25）的旅程，可謂波折重重，峰會原本在智利舉行，但由於當地爆發示威，決定取消峰會，移師西班牙馬德里舉行，令當時已經在美國、打算循陸路往智利的通貝里，一時不知如何是好，在Twitter向網民求助，尋找合適的交通工具，避免坐高碳排放的飛機。通貝里過去公開批評各國領袖在氣候問題上「走數」，又以「飛行恥辱」（#flightshame）批評坐飛機的人。

為了解決通貝里的難題，最後有一個澳洲家庭願意借出遊艇，又有26歲英國船長亨德森（Nikki Henderson）自告奮勇相助，最終通貝里與澳洲家庭及亨德森一行人11月中成功出發。

但問題來了，原來亨德森為了此行，要專程乘飛機由英國飛往美國。有媒體指，此行產生的碳排放與通貝里自行飛往馬德里相若，質疑通貝里多此一舉。

環保少女通貝里被指坐船碳排放高過搭飛機。（Reuters）

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通貝里以「環保少女」之名在全球變得出名，但之後也受到一些指摘。2019年9月，她以兩周時間乘坐零排放的帆船橫越大西洋，前往紐約出席聯合國氣候行動峰會。有眼利網民在她Twitter的自拍中，發現船上一個即棄膠樽，隨即大肆鞭撻；亦有人批評她結束航程後，派人搭飛機往紐約把船開回歐洲，製造的碳排放比她來回搭飛機還要多。

數月前她Twitter上一張火車進食的照片，更引來不少批評：有人指控她不應該吃塑膠包裝及加工食物，更有人改圖諷刺她無視在非洲挨餓的孩子。