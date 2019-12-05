台女澳洲果園打工疑遭要求性服務換額外工時　台灣向澳方了解事件

《每日郵報》4日報道，8名台灣籍女背包客赴澳洲一個果園工作時，被迫以性行為交換僱主容許她們提高工作時數，以便支付房租等費用。

台灣方面指，經外交部了解，相關報道的案例發生在2018年，該幾名台灣人都已經離開澳洲，當時並未向駐澳洲代表處求助，台方將持續向澳洲方面表達關切、了解詳情（視覺中國）

這篇報道引述澳洲工會聯盟（United Workers Union）的報告指出，這8名台灣女性持澳洲僱主擔保工作簽證（457 visa），受僱於南澳河地區（Riverland）一個果園摘水果，時薪16澳幣。

她們的男性主管兼房東，租給她們一棟三間臥室的房子，這8人每人每周需支付120澳幣的房租、20澳幣的網路費、25澳幣的租車費。這些費用加總起來若換算成月租，大約是每人660澳幣。

為負擔上述支出，主管期待她們當「債奴」，即以性行為交換獲准工作更多時數。工會聯盟的報告中說，那位主管期待這8人「如果想工作，負擔得起所有開支，就以性行為換得更多工時」，且她們處在這環境下長達6個月，才把此事說出來。

8名台女後來向主管的上司投訴，威脅若不開除主管，就將此事告知媒體；她們還要求替代住所及其他交通工具。《每日郵報》說，這8人已離開澳洲。

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