【2010年代回顧】福島核災與一齣HBO神劇：為核能留下來的疑問

2011年的東日本311大2011年的東日本311大地震，可以說是過去十年最重大的災難。事件造成無數財產與人命損失，地震海嘯導致的福島核事故，將繼續為日本未來十年，以至百年的核污染問題。今年，美國HBO一套講述切爾諾貝爾（Chernobyl）核災的劇集爆紅，再次為核安全問題帶來反思。

地震帶來的洪水無情地摧毀所有沿岸的市鎮。（VCG）

2011年3月11日，高達9級的大地震在仙台市以東海域發生，強烈衝擊日本東北部，地震時間長達6分鐘。地震隨即引發海嘯，衝擊日本東北海岸。高達十米的海嘯無視任何防波堤湧入沿岸城市，包括東北地區首府仙台市，大量居民因來不及撤離，遭洪水淹沒。

海嘯奪去上萬人性命 反應堆廢棄無期

洪水淹浸567平方公里陸地，造成40萬幢房屋損毀。海嘯造成的死亡人數達15,895萬人，是日本自明治有紀錄以來第三高的死亡人數災難。至於經濟損失則高達20萬億日圓（約1.4萬億港元），打破因自然災害造成的經濟損失世界紀錄。

但洪水除了淹浸土地外，更造成位於福島的核電站損毀。福島第一核電站因受海嘯衝擊，四個發電機組分別出現爐心熔毀及蒸氣爆炸，大量放射性物質洩漏，熔毁的堆芯至今仍未清除。儘管沒人因核電站意外即時死亡，但核事故級別已可比1986年烏克蘭切爾諾貝爾（Chernobyl）核災。

▼ 福島核電站第三號反應堆蒸氣爆炸情景

日本首相安倍晉三視察福島核電廠，不穿防護服被指是故意營造安全的氣氛。（Reuters）

核事故距離雖快9年，但依然未有真正解決。當局至今仍未能把剩餘的燃料殘骸從熔毀的反應堆中抽出，導致反應堆廢棄無期。同時因反應堆內持續有輻射放出，污染雨水及附近的地下水，政府收集儲存的污染水逐漸增加，以致近日出現儲水槽爆滿的情況。當局有意在局部處理污染水後，直接排入大海。

距離福島第一核電站約三十公里範圍、因核事故需要撤離的地區至今依然封鎖，全區佔福島縣面積約337平方公里。與切爾諾貝爾核事故相同，部分地區相信百年內都不可居住，完全荒廢。受影響的飯館村中子小學近兩年終於重開，惟回來就讀的學生不夠半。整個福島縣漁農業至今倘待恢復，硬件都重建起來了，要挽回消費者信心卻是漫漫長路。福島政府振災再多年，亦明言最困難的部分是擺脫「核輻射」、「核污染」的謠言與負面標籤。

↓↓↓ 更多的東日本311大地震的照片，請點擊照片放大：

+ 4 + 3 + 2

日本安全神話破滅 衝擊全球核能產業

福島核事故亦影響了全球的核能產業，全球均掀起一陣反核浪潮，包括歐洲及美國所有核電計劃均被暫緩或取消。至今天世界各國均陸續降低核能所佔比率及需求，日本今天只餘4所核電站提供有限度服務，其餘50多個核電設施均已停運或準備解體拆卸。

全球核電計劃出現停滯，亦間接導致另一間日本百年老號陷破產邊緣：東芝因投資核電失敗，被揭粉飾帳目造假，2017年陷巨大財政危機。目前東芝已出售核電與半導體部門，企業規模大幅縮小。

受災地區部分雖然已陸續重建，但遺留的傷痛仍然存在。（每日新聞）

「遠在天邊」的核電站爭議

今年六月，HBO推出的迷你劇《切爾諾貝爾》在全球掀起狂熱，以大約350分鐘在觀眾眼前還原了當年核災慘況，也為核能問題以及國際之間的合作帶來反思。五集的網劇，震撼了不少觀眾，而事實上，假如你是33歲或以上的成年人，你身處的地球已經歷了兩次核災，在烏克蘭與波羅的海國家，仍有大量受當年核災影響的倖存者。

切爾諾貝爾核災已過30年，但核能及核安全問題其實依然存在。（《Chernobyl》劇照）

劇集爆紅，亦再次令切爾諾貝爾核電站周邊再度成為「暗黑旅遊」的熱點，吸引大眾走進這個輻射塵土下的廢墟探索與反思。然而，一座死城，也許掩蓋了一些活着的問題。

近兩年，白羅斯就着在邊境新建的核電站，與鄰國立陶宛陷於糾紛。《切爾諾貝爾》正是取景於立陶宛在前蘇聯時期建造的同款核電站，立陶宛人民對核災仍有陰影，一再反對白羅斯的核電站方案，擔心災難重演，禍延下一代。2010年代，福島核災再次給人類反思——能源需求、國際政治、生態安全，該要如何取捨與平衡？也許各人心裏自有答案。

↓↓↓2010年代還見證一批事物逐漸消失，想了解更多，請觀看圖輯：