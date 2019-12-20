大韓航空李明姬案　錄音揭外傭受虐足足15分鐘　粗口多到法官叫停

韓國大韓航空（Korean Air）會長妻子李明姬（Lee Myung-hee）在今年年初被爆對員工施以肢體及言語暴力。日前法庭開庭，法官甚至聽不下去李明姬曾說的髒話，至於李明姬則辯稱自己壓力大才會「偶然失控」。

據韓國YTN報道，李明姬被爆料從2011年起就開始虐待員工，至少有9名員工受害，期間有超過22次的狂罵及暴力行為。一段2015年的錄音檔流出，正是李明姬喝斥家中外傭，「就是要殺了妳」、「去死吧，妳這個乞丐般的傢伙！」，甚至要對方下跪道歉，過程長達15分鐘。

受害員工包括外傭、警衛和司機，檢察官在庭上一一將李明姬的罪行宣讀出來時，更因為髒話過多、不堪入耳，讓法官要求「適可而止」。事實上，當初李明姬的爆料音檔，電視台也因為太多髒話，不得不大量消音後才播出。

對此，李明姬否認自己欺凌員工，只是因為自己是「嚴格」的個性，不只對自己，也會嚴格要求一起工作的人。至於失控的狂罵、施暴行為，李明姬則稱是自己輔佐丈夫以及婆媳問題帶來的壓力，才會讓她「偶然失控」。

報道指出，下次開庭日期定於明年1月14日，李明姬的警衛、司機將作為案件受害者出席。

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