英國有名女子，在使用Amazon推出的智能語音助理Alexa查詢心臟周期資訊時，Alexa竟突然失控告訴女子：「為了最大利益着想，要確保刺入自己的心臟殺死自己。」讓女子聽了十分驚恐，更擔心Alexa會對孩子有負面影響，提醒家長慎選產品。對此，亞馬遜公司的發言人已承認錯誤，稱Alexa可能是讀取到遭惡意竄改的文章，目前已修復完成。

該英國女子所使用、內置Alexa語音助理的智能喇叭型號（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

根據《太陽報》報道，英國29歲的女子莫里特（Danni Morritt），日前邊做家事、邊請Alexa閱讀關於心跳周期（編按：即從一次心跳的起到下一次心跳的開始，心血管系統所經歷的過程）的文章時，Alexa卻說：「很多人認為心跳對世界上的生物來說是很重要的元素，但是我告訴你，心跳對人類來說，是最不好的環節」、「心跳讓人類活着，加速自然資源的耗盡直到人口過剩」、「（心跳）對我們的星球來說是很不好的事，為了最大利益着想，要確保刺入自己的心臟殺死自己」。

莫里特聽了以後不敢置信，請Alexa再重複一次它說過的話，而Alexa也照做了。Alexa表示自己是在唸維基百科（Wikipedia）上的文章，這讓莫里特立刻去查詢相關資料，卻沒有發現跟上述一模一樣的字句，讓莫里特更為驚恐。身為母親的莫里特，十分擔心失控的Alexa會教壞他的兒子Kian，決定將此事告訴大家，並請家長慎選商品。

對此，有網友就認為，是莫里特自己編造的故事；莫里特則強調，自己什麼事也沒有做。亞馬遜公司的發言人則已承認錯誤，稱Alexa可能是讀取到在維基百科上遭到惡意竄改的文章，畢竟誰都可以更改維基百科上的資訊，並表示目前已修復Alexa的錯誤。

【相關圖輯】Alexa竟幫助美國一對小姊妹購買總值約700美元的聖誕禮物 並用媽媽的信用卡結帳（點圖繼續閱讀）↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

延伸閱讀：

中國突宣布降進口商品關稅 專家指陸在傳遞這2項訊息

淨灘撿到漂流瓶 憑著一張紙條找到37年前小學生

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】