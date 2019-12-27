【遊日注意】東京地鐵澀谷站年底封站六日　「搬家」展現新形象

在日本度歲的讀者要留意，東京地鐵（Tokyo Metro）銀座線澀谷站會在12月28日起封閉六日「搬家」，新車站會於2020年1月3日重開，期間列車服務會有影響。

根據東京地鐵網站的資料顯示，銀座線澀谷站會由現時的位置向東移130米，整個工程由2009年展開，連同今次在內，當局三度暫停服務鋪設新路軌和機電設施等。假如一切順利，新車站最快會於1月3日正式投入服務。

受到工程影響，銀座線列車只維持來往淺草至溜池山王，以及青山一丁目至表參道之間，前往赤坂見附或澀谷站的乘客需要轉乘半藏門線或其他公共交通工具。

現時的澀谷站於1938年啟用，但車站月台狹窄，經常出現擠迫情況。因此東京地鐵配合地區整備計劃，將車站搬至明治通大街上方，除了解決人滿之患外，其白色採光的車站設計亦為乘客減少像舊站的壓迫感。

澀谷站「搬家」期間，銀座線列車服務會有相應調整。（Tokyo Metro網站截圖）

另外，與舊站構成一體的東橫百貨店西館亦會於2020年3月結束營業，隨即進行清拆，再建成一棟高棲大廈，為澀谷站周邊帶來新景象。