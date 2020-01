【教廷白煙】榮休教宗本篤十六世出書　竟與現任教宗方濟各唱反調

就在天主教教宗方濟各(Pope Francis)因應神職人員短缺而考慮准許已婚男性擔任神父之際,目前榮休的前教宗本篤十六世(Pope Benedict XVI)打破沉默,近日出版新書,重申教士獨身的價值。美聯社稱本篤十六世此舉「非比尋常」。

本篤十六世和梵蒂岡聖座禮儀及聖事部部長薩拉(Robert Sarah)近日合著新書《來自我心深處:神職、獨身及天主教會危機》(暫譯,From the Depths of Our Hearts: Priesthood, Celibacy and the Crisis of the Catholic Church)。法國《費加洛報》12日刊出書摘,美聯社取得英文版校樣。(點圖放大瀏覽)↓↓↓

美聯社報道,本篤十六世的出書介入此事非比尋常,因為他2013年成為600多年來首位辭職退位的教宗時,曾允諾將「退隱避世」,服從新教宗。本篤十六世大致守住了承諾,但他去年寫了一篇與性侵醜聞有關的文章,指摘1960年代性革命危機。

本篤十六世出書重申教士獨身的價值,討論一般人預料方濟各傾向開放的這項政策議題,可能被視為前教宗試圖公開左右現任教宗的思考。這項干預具有重大意涵,很可能再度點燃各方對兩位教宗形成的疑慮。

本篤十六世和薩拉顯然料到外界會有這種解讀,兩人在新書前言中強調,此書是「基於順從教宗方濟各的精神」而寫。方濟各已說,對於教士獨身議題,他將按去年10月泛亞馬遜地區主教會議的結果,撰寫一份文件。當時與會的主教多半要求讓已婚男性擔任神父,藉此解決當地神職人員短缺問題,以免信徒可能好幾個月無法參加一場彌撒。

方濟各對亞馬遜地區的處境表示同情,他一向在天主教會中最大的教會拉丁禮教會中,重申修士獨身的恩典,但他強調獨身是天主教的傳統,而非教義,因此是可以改變的,且在特殊地點可基於牧教原因而容許例外。

本篤十六世則在書中引經據典,以學術語言解釋,修士獨身是可溯自使徒時期的一項「必要」基礎。他說,婚姻需要完全投入,而服事上帝也需要全付能力,一個人似乎不可能同時進行這兩件使命。

