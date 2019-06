梵蒂岡就神職人員加入中國天主教愛國會發指引

梵蒂岡周五(28日)發出指引,稱中國的主教及神父都可為了繼續牧靈面進行民事登記,但呼籲中國不要對地下教會人士施以「恐嚇的壓力」。 梵蒂岡稱會繼續與中國政府對話,找出容許神職人員註冊、尊重中國法律,以及尊重天主教教義的方法。 梵蒂岡就登記的要求發表評論,稱中國憲法正式保障宗教自由,以及中梵2018年9月簽訂的臨時協議,是承認人們在天主教信仰內與教宗保持團結的做法。

中國的天主教會長期分為兩派,一是政府自設的愛國教會,另一是長期忠於羅馬教廷的「非官方」教會。愛國教會過去因堅持「獨立自主自辦教會」原則而不獲教廷承認。

中國自2018年2月1日起,要求所有天主教神職人員登記加入中國天主教愛國會。他們須經登記才能進行牧靈活動,以及須簽署一份表格,表明接受中國教會「獨立自主自辦教會」原則。

這些分歧在2018年9月的中梵協議簽訂後已在慢慢消散,但「登記」這種做法引起那些來自「非官方」教會人士的反感。新例下此舉被視為讓登記人士否認其與教宗及普世教會的關係。

教廷周五發布名為《聖座關於中國神職人員民事登記的牧靈指導》(pastoral guidelines of the Holy See concerning the civil registration of clergy in China),指出中國許多神職人員不斷請求教廷做出具體指示。

指引中寫明,神職人員在填寫表格登記之時,應在簽名之前要求表格包括一句肯定天主教教義將得到尊重的句子。如當局不準許這樣,他們應以口頭形式表達立場,最好有證人在場見證。

梵蒂岡在指引中要求一個「更尊重天主教教義的,因此更尊重那些參與者良心」的登記程序。「聖座要求對『非官方』天主教社群不要施以恐嚇的壓力,但不幸地,它(這些情況)已經發生。」

