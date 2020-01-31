【英國脫歐】那種被排斥的痛苦：巴爾幹國家無奈看待脫歐亂局

在香港時間周四（30日），歐洲議會以大比數通過與英國達成之脫歐協議。英國即將會在1月31日正式脫歐，進入磋商落實各種實質協議的過渡期。協議甫獲通過後，歐洲議會議員唱起蘇格蘭詩歌《友誼萬歲》（Auld Lang Syne）。英國脫歐黨領袖法拉奇（Nigel Farage）卻揮動着英國小旗幟，與其他黨員歡天喜地的離開議事廳。英國與歐盟的友誼，是否真的可以持續下去？另一邊廂，對於遠在歐陸南方、等待加入歐盟的巴爾幹國家而言，卻極之渴望來到這個議事廳，一同唱起《友誼萬歲》……延續多年的英國脫歐亂局，對她們而言無比諷刺。她們也許在想：「為何英國人會這樣渴望脫離歐盟呢？」

「我有時候會想，那些待在歐盟裏面的人，不會意識到外面原來是這般『寒冷』。」北馬其頓（North Macedonia）總理佐蘭薩耶夫（Zoran Zaev）對英國《衛報》記者這樣說。

這句話完全地顯示了北馬其頓對英國脫歐的不以為然。眼看英國首相約翰遜（Boris Johnson）在去年大選中大獲全勝，脫歐成定局，到現在英國倒數脫歐的最後日子，佐蘭薩耶夫心裏由此至終都想不明白：英國人為何會選擇脫歐。他覺得，英國人將會因為自己這個決定而後悔。

佐蘭薩耶夫與德國總理默克爾關係友好。但當後者逐漸淡出政壇，提議把北馬其頓等巴爾幹國家納入體系的歐盟內部聲音將進一步式微。（Getty Images）

不惜代價 只為加入歐盟

巴爾幹南歐國家北馬其頓為了加入歐盟這個大家庭，作出了關乎民族主義及歷史正名的政治犧牲：政府在2018年與南鄰的歐盟成員國希臘達成協議，將前稱國名「馬其頓」改成現名「北馬其頓」，以換取歐盟容許其入歐的承諾。不過，北馬其頓易名之後，一直得不到歐盟確准加入的實質承諾。經歷一年多的磋商，主要是因為法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的反對，北馬其頓加入歐盟的動議，仍然流於討論階段。

為了加強政府推動入歐的合法性和輿論支持，佐蘭薩耶夫決定在今年4月提早大選，讓國民以選票表達是否繼續支持入歐的意向。這與約翰遜推動去年12月英國提早大選的效果異曲同工。只不過，約翰遜要的是脫歐，佐蘭薩耶夫要的則是入歐。

可是，歐盟卻以英國脫歐及目前面對的挑戰為理由，暫時拒絕展開北馬其頓的入歐程序，僅以「拖字訣」應付北馬其頓政府。難怪佐蘭薩耶夫接受《衛報》訪問時，難掩困惑之感。「我負起這個責任，是因為我曾跟國民和議員承諾過，改國名這件事是值得的，歐盟會欣賞我們這項努力並作出行動──可惜，它們並沒有付諸實行。」

一名八十多歲的老人在2018年北馬其頓（當時仍稱馬其頓）的國名公投中投票。（Getty Images）

「那種被排斥的痛苦」

遭歐盟以「拖字訣」為由，延遲入歐談判的，不只是北馬其頓，還有同在巴爾幹地區的阿爾巴尼亞、波黑、科索沃、塞爾維亞和黑山。

支持英國脫歐的人認為，離開歐盟能夠讓英國脫離單一市場及政治共同體，在關稅、貨物品質標準、人員流動等涉及國際貿易和國家安全的重大議題上，重奪話語權，與歐盟重新建立一個獨立自主、以英國為本位的雙邊關係。然而，這套論述顯然不適合放在經濟發展程度較低的巴爾幹國家了。對於她們來說，加入歐盟以後所得的龐大市場和關稅優惠，將可大大促進其國際貿易擴張的速度。

英國脫歐亂局持續三年。支持和反對脫歐的人士，多年來在國會外對罵不止。（Getty Images）

在阿爾巴尼亞從事蔬果出口的Shpetim Avdyli提到，當他向歐盟國家出口一些貨品，譬如蕃茄、辣椒和翠玉瓜，經常會在海關遇上阻滯。便在三個月前，他就有一批蕃茄被希臘海關扣留了七天。這批貨獲放行後，全都爛掉不能賣了，損失慘重。「他們總是會找一些藉口，不許我的貨物進口。」說白了，就是不希望外國貨物進來與自家產品構成競爭。面對英國脫歐，這位商人則認為英國農夫將會經歷一些陣痛。

英國人不會像我們般被對待，但他們亦將會感覺到那種被排斥的痛苦。 Shpetim Avdyli

去年10月中，法國總統馬克龍公開表示，歐盟暫時擱置與北馬其頓和阿爾巴尼亞的入歐談判。他的理由是歐盟正在應對英國脫歐及其他問題帶來的挑戰，沒有能力容納多兩個成員國。丹麥和荷蘭也反對談判，認為巴爾幹國家在治理貪腐、罪案等能力未達到歐盟標準。

其實早在2003年，歐盟已經將阿爾巴尼亞、波黑、克羅地亞、北馬其頓、塞爾維亞和黑山這六個巴爾幹國家視為「潛在的歐盟候選者」，並且承諾她們「有一天」將會加入歐盟這個大家庭。但十七年過去了，成功入歐的只有經濟實力相對較佳的克羅地亞。

巴爾幹地區盛產的辣椒。（法新社）

歐盟未來的路怎樣走？

芸芸巴爾幹國家遲遲未能入歐，背後涉及歐盟未來整合方向的相關疑問：譬如，歐盟是否已經不能承受更多成員國的加入？隨着主張進一步整合東南歐的德國總理默克爾（Angela Merkel）逐漸退隱政壇，只剩下馬克龍一人獨挑大樑，歐盟對着發展程度較低、經濟活力較貧乏的東南歐國家，是否從此緊閉大門？

加上英國脫歐後變數仍大的關稅及出入口限制協議、難民湧歐問題、部分成員國如意大利、匈牙利、波蘭等民粹主義蔓延升溫，皆成為歐洲深化整合過程中的障礙，更遑論擴張其自身規模──若將過往被視為「歐洲火藥庫」、現今政治社會局勢依然相對較混亂的巴爾幹國家納入歐盟範圍，歐盟背負的重擔勢將百上加斤。

眾多不明朗因素，成為歐盟未來發展的挑戰。在這重重困難下，試問一眾歐盟領袖，又怎能動輒便答應讓這些巴爾幹國家加入這個大家庭，一起頌唱《友誼萬歲》呢？